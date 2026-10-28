Максим Адамець був тричі позбавлений водійських прав за систематичну їзду за кермом під наркотиками

Шевченківський районний суд Львова визнав винним водія Tesla Cybertruck Максима Адамця у купівлі та зберіганні наркотиків та ігноруванні рішення суду щодо позбавлення права керувати транспортними засобами. Максим Адамець був тричі позбавлений водійських прав за систематичну їзду за кермом під наркотиками. За скоєне суд оштрафував його на 42,5 тис. грн.

За матеріалами справи, водія Tesla Cybertruck з листопада 2025 року кілька разів зупиняли у стані наркотичного сп’яніння за кермом. За це він неодноразово отримував штрафи та був позбавлений водійського посвідчення. Зокрема, у травні 2026 року водія втретє позбавили водійського посвідчення із забороною керувати транспортними засобами протягом 5 років.

Також зазначається, що 20 червня 2026 року близько опівночі обвинувачений знайшов у закладі «Split Club», що на площі Міцкевича 6/7 у Львові, пакет з кокаїном та залишив його собі. Того ж дня близько 03:06 ночі на вул. Єрошенка, 22, поліцейські знайшли в сумці Максима Адамця, який перебував у Tesla Cybertruck, наркотики. Він добровільно віддав пакетик правоохоронцям. Експертиза згодом підтвердила, що у пакеті було 0,29 г кокаїну.

У суді обвинувачений свою вину визнав повністю та розкаявся. Він зазначив, що усі штрафи за адміністративні порушення він сплатив, але продовжував їздити за кермом автомобілів попри заборону судів. Також він перерахував 300 тис. грн на ЗСУ та просив врахувати це як пом’якшуючі обставини.

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Суддя Наталя Луців-Шумська визнала Максима Адамця винним в умисному ігноруванні судового рішення (ч. 1 ст. 382 ККУ) та придбанні і зберіганні наркотиків (ч. 1 ст. 309 ККУ) і призначила штраф у розмірі 42,5 тис. грн. Також з нього стягнуть 2,8 тис. грн процесуальних витрат на експертизу. Вирок може бути оскаржено до Львівського апеляційного суду протягом 30 днів.