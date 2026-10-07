Аварія сталася 14 лютого 2026 року

Залізничний районний суд Львова виніс вирок 20-річному водію кросовера BMW X1, який вчинив смертельну ДТП на нерегульованому пішохідному переході, після чого втік з місця аварії. Водій керував авто без посвідчення водія, бо раніше його неодноразово позбавляли документа через нетверезу їзду. За скоєне суд призначив винуватцю аварії п’ять з половиною років ув’язнення із забороною керувати транспортними засобами на 3 роки.

За матеріалами справи, аварія сталася 14 лютого 2026 року близько 18:30 на вул. Ряшівська у Львові. 20-річний уродженець Харківської області за кермом BMW X1 наїхав на 76-річну львів’янку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Після наїзду водій не зупинився та втік з місця ДТП, залишивши пішохідку без допомоги. Жінка отримала важкі травми та наступного дня померла у лікарні. Зазначається, що раніше Максима Шишова неодноразово позбавляли посвідчення водія. Зокрема, його притягували до адміністративної відповідальності через їзду у нетверезому стані.

У суді обвинувачений визнав свою вину повністю та розповів, що наїхав на пішохода через порушення ПДР та неуважність. Свою втечу він пояснив тим, що злякався. Після аварії він покинув автівку на вул. Люблінській, неподалік квартири, яку він орендував, та попросив знайомого зателефонувати до поліції та повідомити, що за кермом BMW перебувала інша людина. Після того, як він дізнався, що жінка померла у лікарні, пішов у поліцію та у всьому зізнався.

Доньки загиблої заявили цивільний позов про стягнення 8 млн грн моральної компенсації через втрату матері. Натомість водій частково визнав цивільний позов, вважаючи розмір моральної шкоди завищеним.

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Суддя Дмитро Боровков визнав Максима Шишова винним у тому, що він залишив без допомоги людину, яку сам поставив у небезпечний для життя стан (ч. 1 ст. 135 ККУ), у порушенні ПДР, що спричинило смерть (ч. 2 ст. 286 ККУ), та в умисному невиконанні судового рішення (ч. 1 ст. 382 ККУ) та призначив покарання у вигляді 5,6 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом 3 років. Також суд частково задовольнив цивільний позов, і він має сплатити двом донькам по 1,5 млн грн моральної компенсації. Крім того, чоловік має сплатити понад 36 тис. грн судових витрат на користь держави. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляції.