На військовому кладовищі Тернополя усі могили - однакові, проте деяким родинам це не подобається

У вівторок, 3 грудня, у Восьмому апеляційному суді Львівської області відбулося слухання за позовом тернопільської родини Стадників, якій суд першої інстанції не дозволив встановити індивідуальний пам’ятник на могилі сина на Пантеоні Героїв в Тернополі. Також позивачами у справі виступили рідні ще двох загиблих на війні тернополян – Василь Гинда і Надія Башнянин. Про це ідеться в оголошенні на сайті суду.

Суд у Львові визнав рішення першої інстанції протиправним та нечинним, повідомив у Facebook журналіст, військовослужбовець Вахтанг Кіпіані. Додамо, що в Єдиному державному реєстрі судових рішень документ ще не опублікований.

Як випливає із матеріалів справи, ідеться про рішення Тернопільського окружного адміністративного суду від 22 липня 2024 року. Додамо, що паралельно слухаються кілька аналогічних судових справ. У жовтні родині Стадників у встановленні індивідуального пам’ятника відмовив Тернопільський міськрайонний суд.

Рішення апеляційного суду означає, що має бути скасований пункт положення про порядок надання ритуальних послуг на військовому кладовищі «Пантеон Героїв Тернополя», що забороняє самостійне встановлення будь-яких інших намогильних споруд на території Пантеону, окрім визначених Положенням.

Суддя Світлана Шевчук аргументувала рішення тим, передає Суспільне Тернопіль, що на момент поховання Віталія Стадника жодних заборон на встановлення індивідуальних пам’ятників не існувало. Після того, як Тернопільська міськрада ухвалила положення про порядок поховань на Пантеоні Героїв і ввела заборону на інші пам’ятники, вона, на думку суду, мала запропонувати компенсації родинам, чиї рідні були поховані там раніше.

На Пантеоні Героїв Тернополя поховано понад 240 тернополян. На їхніх могилах встановлені мальтійські хрести з пісковика із фото загиблих захисників. Марія і Олег Стадники у жовтні 2023 року вирішили встановити на могилі сина Віталія індивідуальний пам’ятник і відтоді триває скандал.

«Зрештою, мають право. Буквально у п’яти метрах від пантеону є вільна ділянка землі. Там можна встановити і фігуру, і щось інше. Ні, вони не хочуть. Вони хочуть поламати спільне рішення, яке ухвалене в інтересах всіх загиблих», – написав Вахтанг Кіпіані.

Він додав, що справа ще не закінчена, адже тривають інші суди.

Віталій Стадник – син суддів Марії і Олега Стадників, прокурор, матрос ВМС, який загинув 1 жовтня 2022 року під час боїв у Херсонській області, похований на Пантеоні Героїв Тернополя. Влітку 2023 році Тернопільська міська рада виділила 14 млн грн для облаштування військового поховання і однакових пам’ятників для всіх загиблих бійців. Марія і Олег Стадники не погодилися із рішенням про уніфікований цвинтар.