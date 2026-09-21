Броніслав Дембни із 2017 року переховувався в Україні, щоб уникнути відповідальності за податкові та економічні злочини у Польщі

Львівська обласна прокуратура оскаржує рішення Галицького районного суду, який відмовився взяти під варту громадянина Польщі. Броніслав Дембни із 2017 року переховувався в Україні, щоб уникнути відповідальності за податкові та економічні злочини у Польщі. Українська сторона погодилася видати його польським правоохоронцям.

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Як повідомили у Львівській обласній прокуратурі, у Польщі іноземцю вже винесли вирок в одному з кримінальних проваджень. Ще одне провадження щодо нього перебуває на стадії досудового розслідування. За даними слідства, загальний розмір збитків, завданих державному бюджету Польщі, перевищує 120 млн євро.

У лютому 2026 року чоловіка затримали у Львові. Після цього Міністерство юстиції України та Офіс Генерального прокурора ухвалили рішення про його видачу Польщі.

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Водночас суд першої інстанції відмовив прокуратурі у застосуванні до громадянина Польщі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, потрібного для екстрадиції.

«Зважаючи на те, що чоловік протягом довгого часу перебуває в розшуку на батьківщині, єдиним гарантованим способом його екстрадиції є тримання під вартою. Це єдиний доступний законний механізм, який дозволить виконати зобов’язання перед Польщею та екстрадувати її громадянина. Попри це, суд першої інстанції відмовив прокуратурі у застосуванні до нього такого запобіжного заходу», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Через це прокурори Львівської обласної прокуратури подали апеляційну скаргу і просять суд змінити рішення та взяти іноземця під варту. Львівський апеляційний суд розглядатиме скаргу у вівторок, 22 вересня.

Як пише «Галичина сьогодні», йдеться про громадянина Польщі Броніслава Дембни. 9 квітня Дембни звільнили зі слідчого ізолятора, після чого до нього застосували домашній арешт. 1 червня запобіжний захід нібито змінили на особисте зобов'язання. 11 вересня суд, за інформацією видання, відмовив прокуратурі у застосуванні до польського громадянина екстрадиційного арешту. Відповідні рішення ухвалював суддя Галицького районного суду Львова Віталій Стрельбицький.

Водночас 4 серпня 2026 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України рекомендувала Віталія Стрельбицького для призначення на посаду судді Львівського апеляційного суду. Під час кваліфікаційного оцінювання судді, як зазначає видання, обговорювалися, зокрема, питання щодо його практики розгляду справ за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка стосується керування транспортними засобами у стані сп'яніння. Також розглядалося питання щодо задекларованої вартості автомобіля дружини судді. При цьому за результатами оцінювання ВККС не встановила обставин, які б свідчили про недоброчесність судді.