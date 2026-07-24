Реєстраторці Оксані Карбовник оголосили підозру через незаконне оформлення ділянки під ринком «Добробут»

Шевченківський районний суд Львова закрив кримінальну справу щодо реєстраторки Оксани Карбовник. Вона отримала підозру у несанкціонованій зміні інформації в Державному земельному кадастрі. Йшлося про незаконне оформлення ділянки під ринком «Добробут» у центрі Львова. Суддя Ольга Федорів закрила справу через закінчення строків давності. Про закриття кримінальної справи стало відомо з ухвали суду.

Як повідомляв ZAXID.NET, у грудні 2020 року державна реєстраторка Оксана Карбовник зареєструвала 0,66 га на площі Князя Осмомисла за фірмою «Галінвест». Реєстрацію земельної ділянки провели на підставі державного акту 1993 року. Проте Львівська міська рада неодноразово у суді заявляла про сумнівність достовірності цього документа.

Зокрема, йшлося про те, що дата, зазначена в одному з примірників, припадала на суботу, а підписи посадовців, які є на акті в цей час перебували у відпустках. Як зазначено в постанові Верховного Суду, сторони надали різні примірники акта: в одному вказано дату 24 липня 1993 року, в іншому – лише 1993 рік без уточнення дня та місяця.

Окрім цього, службові документи Львівської міської адміністрації за 1993–1994 роки свідчать, що площа земельної ділянки та межі землекористування на той час ще не були остаточно визначені. Незважаючи на відсутність необхідної згоди органу місцевого самоврядування та невідповідність технічної документації, Оксана Карбовник провела державну реєстрацію ділянки.

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Нагадаємо, у березні 2026 року аналогічну підозру отримала реєстраторка Анастасія Марушко, яка зареєструвала за фірмою «Галінвест» на ринку неіснуючий торговий центр площею 5211 м² на пл. Осмомисла – вул. Старій.

До слова, міська рада Львова повідомляла, що внаслідок незаконної приватизації землі та реєстрації права власності на неіснуючий торговий центр на місці колишнього ринку «Добробут» місто втратило майна на 500 млн грн. Більше про судові суперечки та історію цієї ділянки читайте у матеріалі ZAXID.NET: «Афера на 500 млн: хто і як украв у львів’ян землю біля Оперного».