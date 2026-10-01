Водій мікроавтобуса збив пішохода у селі Грибовичі, після чого залишив місце ДТП

Жовківський районний суд Львівської області виніс вирок 56-річному водію мікроавтобуса Mercedes-Benz, який на смерть збив пішохода, після чого залишив місце ДТП. За скоєне винуватцю призначили два роки ув’язнення, проте реальне покарання замінили на іспитовий термін.

За матеріалами справи, смертельна аварія сталася 19 січня 2025 року близько 7:06 на трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська у селі Грибовичі на Львівщині. 56-річний Володимир Кулявець на мікроавтобусі Mercedes-Benz Vito наїхав на 62-річного пішохода, місцевого мешканця Львівського району. Після зіткнення обвинувачений втік з місця ДТП, а пішохід від отриманих травм помер на місці.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

У суді обвинувачений визнав вину повністю, розкаявся та відшкодував шкоду. Суддя Руслан Зеліско визнав Володимира Кулявця винним у тому, що він залишив без допомоги людину, яку сам поставив у небезпечний для життя стан (ч. 1 ст. 135 ККУ), та призначив покарання у вигляді 2 років позбавлення волі. Проте суд змінив ув’язнення на 2 роки іспитового терміну. Також він має сплатити понад 65 тис. грн судових витрат на користь держави. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляції.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати