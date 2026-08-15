Дмитро Карчук очолює CEO Club Ukraine з 2013 року

Німецькі правоохоронці відкликали європейський ордер на арешт директора бізнес-спільноти CEO Club Ukraine Дмитра Карчука, якого підозрюють у шахрайстві. 14 серпня польський суд звільнив його з-під варти після понад двох тижнів перебування в СІЗО в Перемишлі. Про це повідомив засновник і президент CEO Club Ukraine Сергій Гайдайчук у фейсбуці.

Захист Карчука пов’язував підозру бізнесмена у шахрайстві із можливим викраденням його персональних даних.

«Історія ще не завершена. Нам важливо зʼясувати в Німеччині, які саме дані Дмитра були використані, як вони потрапили до зловмисників і яким був механізм злочину, що зрештою призвів до його затримання в Польщі. Але це вже наступний етап, і ми сподіваємося отримати цю інформацію», – пояснив Гайдайчук.

Він зазначив, що Карчук уже вільний і тепер не має перешкод для повернення в Україну. За словами Сергія Гайдайчука, цьому посприяли публічність справи, робота адвокатів, зібрані докази, 55 листів-рекомендацій від підприємців, політиків, інтелектуалів та лідерів думок на підтримку Дмитра. Ще 11 людей у Польщі заявили про готовність особисто поручитися за нього.

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«Ваша підтримка допомогла зробити цю історію публічною, показати абсурдність ситуації та нагадати, що за формальним ордером стоять конкретна людина, її життя, репутація і, як виявилося, серйозна проблема помилкової ідентифікації», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, Дмитра Карчука затримали 28 липня під час перетину польського кордону в пункті пропуску «Будомєж». Підставою став європейський ордер на арешт, виданий Німеччиною. Польський суд залишив його під вартою на 60 діб.

За версією німецького слідства, 18 вересня 2024 року людина, яка назвалася Дмитром Карчуком, за допомогою підроблених транспортних документів отримала на складі в Німеччині 171 електровелосипед і не доставила їх за призначенням. За даними правоохоронців, вантаж не доставили до місця призначення, а сума завданих збитків становить майже 127 тис. євро. Карчук мав статус підозрюваного у шахрайстві, вчиненому організованою групою.

Захист наполягав, що на момент викрадення Дмитро Карчук перебував в Україні, а його персональні дані могли незаконно використати шахраї. За словами адвокатів, подібні схеми з підробленими транспортними документами поширені у сфері міжнародних вантажних перевезень.

Дмитро Карчук очолює CEO Club Ukraine з 2013 року як виконавчий директор і є співвласником організації. CEO Club Ukraine об’єднує понад 250 власників бізнесів і керівників компаній.