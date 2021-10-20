Міський суд Санкт-Петербурга відмовився порушувати кримінальну справу стосовно поліцейського Дениса Дмитрієва, який брав участь у затриманні журналіста Давида Френкеля на виборчій дільниці під час голосування за поправки до Конституції.

«Через більше ніж рік після перелому міськсуд остаточно відмовив у порушенні кримінальної справи на поліцейського Дмитрієва, який зламав мені плече. Судді знадобилася хвилина на винесення відмови», — написав журналіст.

При цьому він уточнив, що разом з адвокаткою Ольгою Карачевою буде оскаржувати це рішення.

Під час голосування за поправки до Конституції журналіста вирішили видалити з виборчої дільниці в гімназії №190 попри те, що у нього була акредитація від Центральної виборчої комісії. Френкеля спробували вигнати з приміщення, тому що він нібито не пускав на дільницю охочих проголосувати. Двоє поліцейських повалили його на підлогу. В результаті один зі співробітників МВС зламав журналісту руку. Тоді «Радіо Свобода» опублікувало відео, на якому видно, як це сталося, і навіть чути хрускіт зламаної кістки.

Пізніше суд у Петербурзі оштрафував Френкеля за непокору співробітнику поліції, втручання в роботу виборчкому і порушення режиму самоізоляції.

Слідчий комітет РФ не став порушувати кримінальну справу проти поліцейського. Слідчі заявили, що Френкель міг зламати руку «у процесі падіння з висоти власного зросту». У міському управлінні МВС вважають, що їхній співробітник нічого не порушував і діяв в установленому порядку. Цю ж позицію підтримав глава Міської виборчої комісії Петербурга Віктор Міненко, який звинуватив журналіста в «провокаційній поведінці».