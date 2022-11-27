Стрийський міськрайонний суд оштрафував маму неповнолітньої школярки, яка на своїй сторінці в Instagram негативно відгукувалась про українську мову. За словами дівчинки, таким чином вона «виражала протест за критику своєї мови у школі».

Як вказано у матеріалах справи, 8 вересня 14-річна донька Карини К. опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, в якому матюкалась та зневажливо висловлювалася щодо української мови. Це відео згодом поширили у Viber-групу школи, де навчається дівчинка, а також у Facebook-групи.

Під час моніторингу соцмереж це відео помітили поліцейські й склали за цим фактом на маму дівчинки адмінпротокол за ч. 1 ст. 184 (ухилення від виконання своїх батьківських обов’язків).

У суді Карина К. свою провину визнала, зазначивши, що у неї з донькою складні стосунки, а сама донька проходить лікування у психіатра, оскільки переїхала до Стрия з Луганська, а воєнні дії негативно позначились на здоров’ї дівчинки.

Сама дівчинка розповіла, що записала це відео через зауваження вчителів, які критикували її мову. Хоча класна керівниця факт булінгу заперечила.

«Вона розуміє, що поступила неправильно, але так висловлює свій протест, оскільки не сприймає критику на свою адресу», – йдеться у постанові.

Враховуючи докази, суддя Стрийського міськрайонного суду Вікторія Бучківська визнала Карину К. винною у неналежному виконанні службових обов’язків та призначила 850 грн штрафу. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.