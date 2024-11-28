Смертельна аварія трапилась вранці 22 липня у селі Чудей

Сторожинецький райсуд Чернiвецької областi виніс вирок підлітку, який за кермом Audi A6 в’їхав у житловий будинок – одна жінка загинула, також були травмовані. Суд призначив йому один рік тюрми з забороною керувати транспортними засобами протягом 5 років.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2024 року, смертельна аварія трапилась вранці 22 липня у селі Чудей. На той час 17-річний буковинець у нетверезому стані керував автомобілем Audi A6. Він перевищив допустиму швидкість, був неуважним за кермом та виїхав за межі дороги: автомобіль протаранив паркан приватного подвір’я, перекинувся та в’їхав у будинок.

Поліція повідомляла, що унаслідок цієї ДТП загинула 54-річна пасажирка автомобіля, а 17-річний водій та ще двоє пасажирів віком 17 та 19 років зазнали травм. У вироку суду вказано, що травми одного з пасажирів авто були важкими та небезпечними для життя.

У суді обвинувачений (його ім’я у матеріалах справи приховане) визнав свою провину та заявив, що відшкодував завдану потерпілим шкоду. Потерпілі у цій ДТП клопотали про призначення йому м’якого покарання.

Справу розглянув суддя Іван Яківчик, який дослідив усі матеріали справи та врахував позицію потерпілих. Він визнав підлітка винним у вчиненні смертельної ДТП та призначив один рік тюремного ув’язнення з забороною керувати транспортними засобами протягом 5 років. Час перебування засудженого під вартою зарахують у строк відбування покарання. Вирок ще можна оскаржити.