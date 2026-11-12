Аварія сталася неподалік блокпоста у Волочиську

Волочиський районний суд Хмельницької області виніс вирок Миколі Климу, який провіз на капоті легковика працівника ТЦК. Потерпілий впав на дорогу і тяжко травмувався. За скоєне обвинуваченому призначили сім років тюрми, також він має компенсувати військовослужбовцю майже 450 тис. грн.

Як йдеться у вироку від 10 листопада, інцидент стався 9 квітня на блокпосту у Волочиську. На вулиці Фридрихівській група оповіщення зупинила автомобіль Nissan Note. Під час перевірки документів у водія зʼясувалося, що він порушив правила військового обліку.

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Коли до легковика Миколи Клима наблизилися працівники ТЦК, він почав рух і збив військовослужбовця, який стояв перед авто. Останній опинився на капоті, а водій протягнув його близько 150 метрів. На перехресті під час різкого маневру потерпілий упав на дорогу.

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За даними слідства, військовий тяжко травмувався. У нього діагностували перелом черепа, крововиливи та забої головного мозку. Потерпілий переніс операцію, кілька днів перебував без свідомості, а згодом йому встановили пластину. За словами чоловіка, після травми він постійно відчуває головний біль і має проблеми з пам’яттю. Через стан здоров’я лікарі заборонили йому працювати та фізично навантажуватися.

У суді Микола Клим частково визнав провину, однак заперечував, що хотів нашкодити військовослужбовцю. Він стверджував, що боявся, що працівники ТЦК заблокують автомобіль і силоміць витягнуть його. За словами обвинуваченого, він помітив військового на капоті вже після початку руху, а зупинитися одразу не зміг через розгубленість. Також заявив, що готовий компенсувати завдану шкоду та попросив вибачення.

Водночас потерпілий не прийняв вибачення, оскільки, за його словами, наслідки травми залишаться на все життя.

Суддя Євгеній Никифоров визнав Миколу Клима винним за ч. 3 ст. 350 КК України (умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження службовій особі) та призначив йому сім років позбавлення волі. Також із засудженого стягнуть 149 555 грн на відшкодування матеріальної шкоди та 300 тис. грн моральної компенсації. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.