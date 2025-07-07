Під час судового засідання Денис Вароді визнав свою вину

Мукачівський міськрайонний суд визнав місцевого мешканця Дениса Вароді винним у шахрайстві. За привласнення понад 6 млн грн грошової допомоги родині загиблого військовослужбовця закарпатцеві призначили 5 років ув’язнення.

Вирок винесли 30 червня. Йдеться про 44-річного мукачівця, якого арештували у жовтні 2024 року. Обвинувачений, скориставшись довірою матері полеглого під Лисичанськом військового, привласнив майже всю грошову допомогу, отриману від держави.

Для отримання виплати Денис Вароді допоміг потерпілій відкрити рахунок у банку, однак картку залишив у себе. Після отримання 7,5 млн грн він кількома платежами відправив матері військового 245 тис. грн, забрав собі обумовлені з нею 500 тис. грн та привласнив решту суми – понад 6,3 млн грн. Гроші обвинувачений витрачав на будівельні матеріали, продукти харчування та розваги.

Під час судового засідання закарпатець визнав свою вину, а потерпіла попросила суворо його не карати. Дослідивши всі матеріали справи, суддя Оксана Плечищева визнала Дениса Вароді винним у шахрайстві і призначила йому 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком 1 рік з конфіскацією майна. На вирок можуть подати апеляцію.

Зазначимо, Денис Вароді також обвинувачується у торгівлі людьми. Працюючи вихователем Чинадіївського дитячого будинку, він спробував продати чужу дитину за кордон за 25 тис. доларів.