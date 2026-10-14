В Одесі девʼятеро військових ТЦК отримали вироки за порушення під час мобілізації

Приморський районний суд Одеси оголосив вироки девʼятьом військовослужбовцям територіальних центрів комплектування за порушення під час мобілізаційних заходів – незаконне позбавлення волі та катування. Про це у середу, 14 жовтня, повідомили у пресслужбі ДБР.

Групу військовослужбовців районного ТЦК та СП, причетних до незаконних дій, ДБР викрило у червні 2026 року. Слідчі встановили, що військові організували схему доставлення та утримання чоловіків у приміщеннях терцентрів. До цивільних застосовували силу та психологічний тиск. Правоохоронці зазначають, що задокументували численні випадки жорстокого поводження під час мобілізаційних заходів.

Дев’ятеро обвинувачених визнали провину та уклали угоди із прокурором. Суд призначив їм такі покарання:

трьом фігурантам за незаконне позбавлення волі та катування – по сім років позбавлення волі;

одному фігуранту, якого визнали винним у незаконному позбавленні волі, катуванні та пограбуванні, – сім років і один місяць позбавлення волі;

двом фігурантам за незаконне позбавлення волі – по п’ять років і один місяць позбавлення волі;

одному фігуранту за незаконне позбавлення волі – п’ять років позбавлення волі, однак його звільнили від відбування покарання з випробувальним строком на два роки;

двом фігурантам за незаконне позбавлення волі – по два роки позбавлення волі, замінивши покарання службовим обмеженням на той самий строк.

Крім того, чотирьом засудженим за катування заборонили обіймати посади в підрозділах ТЦК та СП протягом трьох років. Водночас ще двоє військовослужбовців ТЦК не визнали своєї вини, тому очікують на рішення суду за результатами розгляду обвинувачень.

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Нагадаємо, у липні 2026 року ДБР оголосило операцію «Чесний призов», у межах якої провело десятки обшуків по всій Україні. Під час слідчих дій правоохоронці повідомили про підозру 15 військовослужбовцям ТЦК та одному правоохоронцю.