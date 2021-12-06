Ужгородський міськрайонний суд оштрафував українця, який при перетині кордону пред’явив ID-картку, а не закордонний паспорт. Відомо, що чоловік їхав на своєму автомобілі зі сторони Угорщини в Україну, під час паспортного контролю пред’явив українським прикордонникам лише внутрішню українську ID-картку. За це суд оштрафував чоловіка на 3,4 тис. грн.

Як зазначається у постанові Ужгородського міськрайонного суду, вночі 26 листопада 2021 року в пункті пропуску «Тиса», що на українсько-угорському кордоні громадянин Джейсі Б., рухаючись на в’їзд в Україну на Mercedes під час паспортного контролю пред’явив свою українську ID-картку

Під час судового засідання Джейсі Б. свою вину визнав повністю та щиро розкаявся. При цьому про причину відсутності закордонного паспорта – не повідомив. Суд розглянув матеріали справи, зокрема, протокол про адміністративне правопорушення та рапорти прикордонників та визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП (перетинання державного кордону України в пунктах пропуску без відповідних документів).

Суддя Ужгородського міськрайонного суду Олена Голяна врахувала щире розкаяння обвинуваченого як обставину, що пом’якшує відповідальність за порушення. Відтак, зобов’язала Джейсі Б. сплатити штраф у сумі 3,4 тис. грн. Також чоловік повинен відшкодувати судовий збір – 454 грн. Обвинувачений зобов’язаний сплатити штраф протягом 15 днів, проте ще має право на оскарження постанови.