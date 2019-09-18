Суд відмовив чиновнику Міноборони з Яворова у затвердженні угоди про визнання вини

Вищий антикорупційний суд відмовився затверджувати угоду про визнання вини, укладену між прокуратурою та обвинуваченим у розкраданні 1,2 млн грн посадовцем Яворівської КЕЧ Олегом Щудлюком. Про відмову у затвердженні угоди з посиланням на ухвалу суду у середу, 18 вересня, повідомило видання «Главком».

Згідно з текстом угоди, керівника Будинкоуправління №1 Яворівської квартирно-експлуатаційної частини Олега Щудлюка засудили до позбавлення волі на три роки, але замінили це покарання на один рік випробувального терміну та штраф у 8,5 тис. грн штрафу.

Офіційно обвинувачення Щудлюку висунули влітку цього року, хоч приводом для розслідування стали події квітня-жовтня 2014 року.

У липні 2019 року НАБУ повідомило, що Щудлюка обвинувачують у завданні державі збитків на суму 1,2 млн грн. У квітні-жовтні 2014 року Щудлюк складав та видавав акти здачі-приймання послуг з оренди газових котелень у приватного підприємства. Детективи НАБУ заявили, що насправді такі послуги не надавалися, хоч за них і заплатили майже 1,2 млн грн. Керівнику Будинкоуправління №1 Яворівської КЕЧ офіційно висунули обвинувачення у порушенні ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) ККУ, за що передбачені вісім років ув’язнення.

Сам Олег Щудлюк у липні 2019 року заявляв, що його будинкоуправління таки отримало в оренду газові котельні.

«Я працював з розпорядження начальника Яворівської КЕЧ Федора Савицького. Бригада у нашому військовому містечку залишилась без тепла, оскільки котельня застаріла і не працювала. Федір Савицький розпорядився, щоб я заключив договір з приватною організацією на встановлення сучасних газових котелень. Сам керівник КЕЧ не міг укласти договір, оскільки це бюджетна організація, і це зробив я, бо будинкоуправління госпрозрахункова організація і має на це право. Це був 2014 рік і до нас з’їхалися багато військових. Приміщення, в яких їх розмістили, треба було якось обігрівати і подавати теплу воду. А вже потім були юристи в військової прокуратури і вони кажуть, що то незаконно», – пояснював Олег Щудлюк.

Водночас, як випливає із судових матеріалів, зараз він визнав свою вину в інкримінованих порушеннях. Втім, колегія Вищого антикорупційного суду вирішила не затверджувати угоду про визнання вини, а повернути обвинувальний акт для продовження досудового розслідування.

В угоді було вказано, що підставою для її підписання є наявність суспільного інтересу в проведенні швидкого досудового розслідування, однак суд заявив, що ця позиція не була достатньо обгрунтована. Окрім цього суд звернув увагу, що Щудлюка фактично визнають винним у видачі завідомо неправдивих офіційних документів, але в поданих документах такого обвинувачення не фігурувало.