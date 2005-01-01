Суд відправив під арешт мешканку Дніпра, яка в театрі напала з молотком на бійця АТО

Марина Меньшикова тричі втікала з-під домашнього арешту

У Дніпрі суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою жінці, яка в театрі напала з молотком на учасника бойових дій на сході України. Інформацію про це 15 січня підтвердила прес-секретар обласного управління Національної поліції Анна Старчевська, повідомляє «Радіо Свобода».

Як повідомляється, жінка буде залишатися під вартою на час проведення досудового розслідування.

Прес-секретар поліції також зазначила, що рішення суду не передбачає звільнення з-під варти після внесення грошової застави.

Як повідомляв ZAXID.NET, минулого тижня в Дніпрі поліція втретє затримала Марину Меньшикову, яку підозрюють в нападі на учасника АТО в театрі.

Жінка вже двічі оголошувалася в розшук. Раніше суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, проте жінка не з'являлася до слідчого і її місцезнаходження було невідоме.

Меньшикова - активна учасниця дніпровського «антимайдану». Вона також займалася збором грошей для проросійських бойовиків і була внесена в базу даних сайту «Миротворець» як сепаратистка.

У жовтні 2016 року вона напала з молотком на ветерана АТО в оперному театрі. Після громадського резонансу і відкритої кримінальної справи жінка деякий час переховувалася на території РФ і анексованого Криму. Однак, була затримана та депортована в Україну.