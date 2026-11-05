Єна заявив, що вважає себе свідком у справі про заворушення в Петропавлівській Борщагівці

У четвер, 5 листопада, Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід ще одному фігуранту заворушень біля військового об’єкта в Петропавлівській Борщагівці на Київщині – Віктору Єні. 2 листопада водій «швидкої» разом з псевдолікаркою Валентиною Молодою намагався вивезти з пункту тимчасової дислокації військових 1-го корпусу НГУ «Азов» одного з мобілізованих. Про це повідомило «Суспільне» зі зали суду.

36-річного Віктора Єну з Києва підозрюють в перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших збройних формувань, а також поширенні інформації про місце розташування військових.

За словами сторони обвинувачення, Єна був спільником Молодої, яка на замовлення ще однієї підозрюваної Тетяни Кірєєвої намагалася перешкодити діяльності військового підрозділу та вивезти звідти одного з мобілізованих.

Прокуратура просила суд обрати для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Адвокати Єни наполягали на м’якшому запобіжному заході, оскільки він є учасником бойових дій і доглядає за хворою матір’ю.

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Сам Єна заявив, що вважає себе свідком, а не співучасником у справі, додає «Суспільне».

Суд призначив Віктору Єні два місяці тримання під вартою без права на заставу.

Нагадаємо, 4 листопада суд відправив Валентину Молоду та Тетяну Кірієву під варту на 60 днів без можливості внесення застави.

Що сталося у Петропавлівській Борщагівці 2 листопада та чому ця історія має ознаки заздалегідь спланованої провокації, читайте в матеріалі ZAXID.NET «Я приїхав сюди, щоб розібратися, що тут бл**ь відбувається».

Що відомо про Віктора Єну

Раніше журналісти «Телебачення Торонто» ідентифікували водія «швидкої» Віктора Єну. Згідно з даними судового реєстру, Єна фігурував у кримінальних провадженнях щодо самовільного залишення військової частини (СЗЧ) та шахрайства. Також він неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, зокрема за дрібне хуліганство, порушення правил дорожнього руху, водіння у нетверезому стані та перебування у нетверезому стані як військовослужбовець.

Віктор Єна є керівником ТОВ «ВіЯш», зареєстрованого у квітні 2022 року. Підприємство має понад 50 видів діяльності, основний КВЕД – міжнародна діяльність.