Олег Гаврилов у суді повідомив, що кається за вчинене

У п’ятницю, 10 липня, Сихівський районний суд Львова обрав запобіжний захід 23-річному львів’янину Олегу Гаврилову, якого затримали за напад на поліцейських під час сутички з ТЦК у Львові. Йому призначили тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.

Як повідомляє «Слідство.Інфо», прокурор просив суд взяти Гаврилова під варту без права внесення застави. Натомість адвокатка підозрюваного клопотала про домашній арешт. За її словами, чоловік визнає свою вину та щиро кається. Прокурор заперечив ці твердження та заявив, що Гаврилов відмовився давати покази.

Сам Гаврилов сказав суду, що нейтрально ставиться до обрання йому запобіжного заходу та не захотів нічого пояснювати.

Під час засідання чоловік розповів, що служить у званні солдата в 53-й окремій механізованій бригаді, яку самовільно залишив у лютому цього року.

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Наприкінці засідання Гаврилов повідомив, що кається, і попросив суд не брати його під варту, а відправити під домашній арешт. Суд обрав Олегу Гаврилову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, 23-річного львів’янина Олега Гаврилова затримали після сутички з представниками ТЦК та поліцією на просп. Червоної Калини у Львові 8 липня. Чоловіку повідомили про підозру у насильстві щодо працівника правоохоронного органу та хуліганстві.

Раніше «Слідство.Інфо» з’ясувало, що Гаврилов – військовослужбовець і оператор дронів, який проходив службу на Краматорському напрямку. Під час інциденту на Сихові він вдарив одного поліцейського кулаком по голові, а згодом розпилив газовий балончик в обличчя іншому.