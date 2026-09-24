Конфлікт виник після відмови таксиста відвезти квіти дівчині нападника

Івано-Франківський міський суд визнав Андрія Маковійчука винним у груповому хуліганстві та призначив йому 1 рік обмеження волі у виправному центрі.

Як йдеться у вироку від 16 вересня, близько 05:00 31 грудня 2024 року обвинувачений разом зі спільником побили таксиста біля залізничного вокзалу у Франківську. Конфлікт стався після того, як потерпілий відмовився відвозити квіти дівчині одного з нападників.

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Хулігани на BMW спочатку переслідували таксиста. Коли останній зупинився, один з обвинувачених (його справу розглядають в іншому провадженні – ред.) витягнув потерпілого з салону та почав бити по голові пістолетом. Водночас Андрій Маковійчук завдавав ударів кулаками в груди та обличчя потерпілого.

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Під час судового засідання прикарпатець визнав свою вину. Він також підтвердив, що конфлікт стався після відмови таксиста виконувати їх замовлення. Андрій Маковійчук розповів, що намагався припинити побиття потерпілого, коли з його голови пішла кров, і попросив інших таксистів викликати «швидку».

Заслухавши покази свідків та ознайомившись з матеріалами справи, суддя Василь Тринчук визнав прикарпатця винним у груповому хуліганстві та призначив йому 1 рік обмеження волі. Строк відбування покарання Андрію Маковійчуку рахуватимуть з дня початку його обліку у виправному центрі (кримінально-виконавча установа відкритого типу – ред.).

Засуджений має компенсувати потерпілому 100,2 тис. матеріальної та моральної шкоди. На вирок можуть подати апеляцію.