У власності родичів контрабандиста Івана Бокала незаконно опинились землі лісу в Брюховичах

45-річного державного реєстратора Солонківської ОТГ Михайла Живка відсторонили від посади через дотичність до земельних махінацій в Брюховичах. Живка підозрюють в оформленні права власності на землю селекційно-насіннєвого центру на основі підроблених документів.

Як інформував ZAXID.NET, в кінці травня правоохоронці повідомили про викриття незаконного продажу землі в лісі у Брюховичах. За офіційною інформацією, шість земельних ділянок площею 0,15 га були в державній власності і перебували у користуванні ДП «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр». Однак у липні 2020 року земельні ділянки оформили на приватних підставних осіб – родичів скандального екс-митника, фігуранта санкційного списку РНБО Івана Бокала.

Оформленням документів на ці землі займався Михайло Живко – державний реєстратор Солонківської сільської ради. За версією прокуратури, Живко оформляв право власності на земельні ділянки на основі підроблених документів, зокрема рішень виконкому Брюховицької селищної ради.

28 травня 2021 року суддя Шевченківського райсуду Петро Невойт відмовив прокуратурі у клопотанні про відсторонення Михайла Живка від посади. В.о. заступника керівника Галицької окружної прокуратури Львова Віталій Дубас не погодився з таким рішення суду і подав апеляцію.

7 червня скаргу прокуратури розглянув Львівський апеляційний суд. Прокурор аргументував своє клопотання тим, що кримінальні правопорушення, у яких підозрюється Живко, він вчинив під час перебування на посаді державного реєстратора і таким чином використав своє службове становище. Зараз, за словами прокурора, Живко має доступ до державних реєстрів та зв'язки в контролюючих органах і може вплинути на хід слідства.

Суддя Ігор Стельмах, який розглядав клопотання прокуратури, скасував рішення першої інстанції і ухвалив нове. Він задовольнив прохання прокуратури і відсторонив Михайло Живка від посади на два місяці. Окрім того, Живко з початку червня перебуває під нічним домашнім арештом.

Через два місяці прокуратура може продовжити відсторонення Живка від посади, подавши нове клопотання до суду.

Михайла Живка уже не вперше підозрюють у причетності до земельних махінацій. Саме Живко оформив право приватної власності на земельну ділянку, де мала проходити нова львівська вулиця. У подальшому цю ділянку отримав зять Богдана Дубневича Тарас Колодій. Також саме Михайло Живко оформляв ділянку на вул. Липинського, 27 у Львові з комунальної у приватну власність. Тоді його підозрювали у службовій недбалості, яка призвела до втрати 2,5 млн грн міського бюджету. Зрештою, у цій справі Михайла Живка виправдав апеляційний суд.

Торік ZAXID.NET публікував серію розслідувань про псевдоактивістську діяльність рідної сестри Михайла Живка – очільниці організації «Об'єднання добровольців» Олени Живко. Ще один брат Олени Живко Павло фігурує у кримінальній справі про викрадення людини.