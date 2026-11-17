Підлітки жорстоко вбили 19-річного хлопця та пригорнули тіло листям

Івано-Франківський міський суд 12 листопада ухвалив вирок трьом неповнолітнім за вбивство 19-річного хлопця на околиці Івано-Франківська. Усі троє отримали реальні терміни покарання – 14, 13 та 11 років позбавлення волі. Як повідомили в Офісі генпрокурора, сторона обвинувачення вважає вирок занадто м'яким з огляду на особливу жорстокість злочину та подаватиме апеляцію.

«Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури готують апеляційну скаргу і наполягатимуть на максимальному покаранні, передбаченому за розбій та умисне вбивство, вчинене групою осіб з корисливих мотивів (ч. 4 ст. 187 та п. п. 4, 6, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ)», – повідомили в ОГП 17 листопада.

Нагадаємо, трагедія сталася 15 квітня 2025 року. На той час хлопцям було по 14 років. Слідство встановило, що за день до злочину підлітки познайомилися із потерпілим в середмісті Івано-Франківська. Під приводом спільного дозвілля вони запросили 19-річного хлопця на пікнік у лісовий масив на Вовчинецьких горах. Там двоє із них напали на жертву, повалили на землю, жорстоко побили, а потім завдали 361 ножове поранення в різні частини тіла. Третій учасник нападу знімав все на телефон, який вони попередньо відібрали в потерпілого.

Щоб приховати сліди злочину, підлітки прикрили тіло загиблого листям і дерев’яною колодою. Неповнолітніх затримали вже наступного дня, суд відправив їх під варту без права внесення застави.

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Під час судового розгляду двоє обвинувачених визнали свою вину. Натомість третій обвинувачений, який фільмував розправу, намагався переконати суд, що він був лише свідком, а не співучасником. Однак ювенальні прокурори повністю спростували цю версію і довели, що хлопець заздалегідь знав про наміри спільників.

Обвинувальний вирок у цій справі суд ухвалив 12 листопада. Крім того, суд задовольнив цивільний позов родини загиблого та зобов’язав родичів засуджених виплатити 4,5 млн грн матеріальної та моральної шкоди.

В ОГП також зазначили, що відповідно до Кримінального кодексу довічне позбавлення волі не призначається особам, які вчинили злочин у віці до 18 років.