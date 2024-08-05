Під час досудового розслідування військового відсторонювали від виконання обов’язків

Калуський районний суд виніс вирок командиру роти охорони Івано-Франківського обласного ТЦК та СП, у підрозділі якого фіктивно проходили військову службу футболісти місцевого професійного клубу. Вони безпідставно отримали 1,5 млн грн. Як повідомило ДБР, працівник ТЦК відшкодував безпідставно виплачені футболістам гроші і йому призначили покарання – 221 тис. грн штрафу.

Як вказано у повідомленні ДБР за 5 серпня, у підрозділі обвинуваченого фіктивно проходили службу футболісти (гравці та тренери) місцевого професійного клубу. Вони не з’являлись на службу та не виконували жодних військових обов’язків, безпідставно отримавши від держави майже 1,5 млн грн матеріального забезпечення.

Як повідомляв ZAXID.NET, йдеться про гравців футбольного клубу «Прикарпаття», які начебто відслужити у роті охорони 1100 днів, хоча насправді не з’являлись на службу. Футболісти «служили» на посадах стрільців, санітарів, водіїв-електриків. Затриманий посадовець дозволяв їм перебувати за межами військкомату та не виконувати обов'язків військової служби.

За даними ДБР, суд виніс вирок командиру роти охорони Івано-Франківського обласного ТЦК та СП та визнав посадовця винним у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України). Врахувавши каяття обвинуваченого і те, що він повністю відшкодував завдані державі збитки, суд призначив йому штраф у розмірі 221 тис. грн.

Під час досудового розслідування військового відсторонювали від виконання обов’язків. Він переведений на службу в інший підрозділ.