Учасників банди затримали за вимагання грошей в ухилянтів, які мали намір незаконно втекти за кордон

Яворівський районний суд Львівської області виніс вирок уродженцю Рівного, військовослужбовцю Максиму Головчаку, який разом зі спільниками вимагав в ухилянтів 20 тис. доларів, погрожуючи примусово доставити їх до ТЦК. Суд визнав військовослужбовця винним у вимаганні та призначив покарання у вигляді чотирьох років в’язниці з конфіскацією майна.

За матеріалами справи, Максим Головчак разом із п’ятьма спільниками у березні 2024 року на вулиці у селі Ясниська Яворівського району, будучи одягненими у військовий одяг, представилися працівниками Державної прикордонної служби та вимагали у двох ухилянтів 20 тис. доларів.

При цьому учасники банди погрожували ухилянтам викликати на них слідчо-оперативну групу, яка задокументує їх спробу незаконного переправлення через кордон. Також погрожували ухилянтам примусово доставити їх до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки для подальшої відправки у зону бойових дій.

Обвинувачений у суді свою вину визнав і розкаявся, він уклав угоду з прокурором про визнання винуватості, яку затвердив суд.

Суддя Мар’яна Білецька визнала Максима Головчака винним у вимаганні (ч.4. ст. 189 ККУ) та призначила йому більш м’яке пакарання, ніж передбачено законом – чотири роки позбавлення волі з конфіскацією майна. На вирок ще може бути подана апеляція.

Раніше в цій справі вироки отримали ще двоє учасників банди медик Роман Оліфер, що працює у прикордонному загоні, та колишній рівненський патрульний Максим Сидорук. Вони отримали умовні терміни покарання.

За даними ДБР, учасники цієї банди виготовляли фіктивні документи для перетину кордону та знали, що військовозобов’язані мають намір вивезти за кордон значні суми готівки.