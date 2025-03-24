До того як стати сільським головою, Михайло Олійник був священником УПЦ Київського патріархату

Рівненський міський суд виправдав голову Зорянської громади Михайла Олійника у справі про отримання 500 тис. грн хабара за вирішення земельних питань. Розслідування у цій справі тривало з 2016 року. Про це ZAXID.NET повідомила 24 березня речниця прокуратури області Оксана Жужельська.

Михайла Олійника затримали у серпні 2016 біля будівлі Рівненської ОДА під час отримання 500 тис. грн хабара. За даними слідства, за ці гроші посадовець пообіцяв підприємцю виділити 10 земельних ділянок загальною площею 1,5 га.

Обвинуваченому оголосили підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання хабара в особливо великому розмірі), згідно з якою передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років. Після затримання посадовця помістили у СІЗО, звідки він вийшов під заставу у 580 тис. грн.

Речниця Рівненської обласної прокуратури Оксана Жужельська повідомила ZAXID.NET, що прокурори очікують на повний текст вироку суду і тоді прийматимуть рішення щодо його оскарження. Водночас, якими були причини для виправдання Михайла Олійника, наразі не уточнюють.

Додамо, що до призначення на посаду голови сільради Михайло Олійник був священником Української православної церкви Київського патріархату. Коли він приступив до повноважень посадовця – у єпархії його вивели поза штат на цей період. Влітку 2020 року Олійник поновився на посаді, а після проведення виборів у жовтні того ж року він вдруге очолив Зорянську громаду.