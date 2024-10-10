Підозру підприємцю Богданові Монастирському оголосили у 2020 році

Личаківський районний суд Львова виправдав підприємця з Борислава Богдана Монастирського у справі про розкрадання коштів під час ремонту двох львівських лікарень. Відповідно до вироку, підприємця виправдали через недоведеність його вини.

За матеріалами справи, у 2018-2019 роках ТзОВ «Львівська енергетична компанія», директором якої є Богдан Монастирський, здійснювала заміну вікон під час проведення ремонтно-реставраційних робіт Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «Охматдит». При цьому, за даними слідства, роботи були проведені за суттєво завищеними цінами. Різниця між ринковою вартістю віконних конструкцій, які були фактично встановлені в дитячій лікарні на вул. Лисенка, 31 у Львові, та вартістю, визначеною в актах приймання виконаних будівельних робіт, становила понад 3,7 млн грн.

Окрім того, директора фірми обвинувачували в заволодінні бюджетними коштами під час ремонтних робіт у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи, що у Винниках, під час закупівлі теплоізоляційних (мінераловатних ) плит. Згадані роботи проводились у 2020 році. Збитки від завищенні цін становили понад 374 тис. грн.

У судовому засіданні Богдан Монастирський свою вину заперечив, заявивши про необ’єктивність проведених експертиз. Він пояснив, що у вартість заміни вікон у дитячій лікарні входила не лише їх ціна, а додатково ціна робіт із демонтажу та їх монтажу, доставки, проведення необхідних замірів. Щодо виконання теплоізоляції приміщень у госпіталі ветеранів у Винниках, за словами керівника підприємства, щодо якості виконаних робіт ні з боку технагляду, авторського нагляду, ні з боку замовника також не було жодних зауважень.

Суддя Володимир Мармаш визнав 38-річного Богдана Монастирського невинуватим у привласненні, розтраті майна та службовому підробленні та виправдав його у зв’язку з недоведеністю вини. Також суд відхилив цивільні позови Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «Охматдит» та Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи. На вирок ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, підозру директору ТзОВ «Львівська енергетична компанія» Богдану Монастирському оголосили у 2020 році.