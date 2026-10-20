Голові оголосили підозру у 2024 році

Борщівський районний суд виправдав селищного голову Мельниці-Подільської громади на Тернопільщині Володимира Бондарчука. Його підозрювали у службовому підроблені, що призвело до розтрати близько 300 тис. грн на закупівлі твердопаливних котлів. Про це йдеться у вироку суду від 16 жовтня.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

За даними правоохоронців, селищний голова та його помічниця у 2022 році оформили документи на придбання твердопаливних котлів на суму 1,6 млн грн. Товар виявився дорожчим від ринкових цін на 300 тис. грн. Також гроші посадовці перевели на фірму ще до того, як вона передала котли в громаду.

За проведення тендеру відповідала помічниця селищного голови, місцева депутатка. Під час визначення переможця торгів вона обрала фірму з вищою ціною. Селищний голова завчасно підписав документи про отримання котлів, коли сам товар все ще був на складах постачальника.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Обвинувачений у суді не визнав свою вину. Володимир Бондарчук розповів, що котли селищна рада придбала за спрощеною процедурою в умовах воєнного часу за актуальною ціною. Додав, що однією з умов під час вибору постачальника було те, що фірма зберігатиме товар у себе на складі та доставить в громаду на першу вимогу. Далі підписали договори зберігання та перерахували гроші. Документи готувала його помічниця, а голова підписував накладні.

Суд звернув увагу на те, що сторона обвинувачення не змогла спростувати доводи адвоката селищного голови. Захист зазначав, що обвинувачений не мав на меті видати завідомо неправдиві офіційні документи.

Борщівський районний суд визнав голову Мельниці-Подільської громади невинним та виправдав його у зв’язку з недоведеністю правопорушення. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.