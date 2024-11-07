Червоним позначена територія Краківського ринку, де колись було старе єврейське кладовище

Верховний Суд визнав протиправною і скасував ухвалу Львівської міської ради про відмову Об’єднанню Комітетів для Євреїв Колишнього Радянського Союзу та Представництву Американського Об’єднання Комітетів для Євреїв Бувшого Радянського Союзу у виготовленні проєкту землеустрою для відведення земельної ділянки, обмеженої вул. Раппапорта, Базарною, Броварною та Клепарівською.

Як вказано в матеріалах справи, у 2016 і 2019 роках єврейська громада звернулася до Львівської міської ради за дозволом на розробку земельної документації на ділянку площею 4,7 га в районі вул. Раппопорта, вул. Базарною, вул. Броварною, вул. Клепарівською для утримання та збереження старого єврейського кладовища. Однак на засіданні 25 квітня 2019 року депутати прийняли ухвалу, якою у дозволі на розробку проєкту землеустрою відмовили. Аналогічне рішення міська рада на виконання постанови Львівського апеляційного адміністративного суду ухвалила й у квітні 2020 року. У відмові ЛМР вказано, що місце розташування ділянки не відповідає плану зонування території Шевченківського району, а також послалась на відсутність затвердженого історико-архітектурного опорного плану Львова. Крім цього, в суді міська рада стверджувала, що старе єврейське кладовище не відповідає типовим ознакам цвинтаря.

Однак представники єврейських організацій зауважили, що розроблення документів на цю землю не передбачає її забудови, а отже ЛМР не мала законних підстав відмовляти у виготовленні проєкту землеустрою. Крім цього, у 2017 році Львівський апеляційний адмінсуд визнав бездіяльність виконавчого комітету в організації та встановлення меж старого єврейського кладовища та зобов’язав Львівську міську раду надати єврейській громаді дозвіл на розробку земельних документів.

Відмову у виділені землі під старим кладовищем Об’єднання Комітетів для Євреїв Колишнього Радянського Союзу та Представництво Американського Об’єднання Комітетів для Євреїв Бувшого Радянського Союзу оскаржували в суді. У січні 2023 року Львівський окружний адмінсуд позов єврейської громади задовольнив і визнав протиправною ухвалу ЛМР від квітня 2019 року. У червні це рішення підтвердив і Восьмий апеляційний адмінсуд.

Міська рада намагалася оскаржити рішення в касації. Однак у жовтні 2024 року Верховний Суд також визнав незаконною ухвалу ЛМР про відмову єврейським організаціям в розробці проєкту землеустрою під старим кладовищем. Ця постанова остаточна і оскаржити її не можна.

Додамо, що крім ринку, на ділянці, яку єврейська громада хоче отримати в користування, розташовані нерухомість та земельні ділянки, що перебувають в користуванні та власності інших підприємців, а також лікарні.

Нагадаємо, що наприкінці вересня Львівський окружний адміністративний суд визнав зонінг Шевченківського району нечинним і зобовʼязав міську раду внести зміни в генеральний план Львова. Ухвала про зонінг стосується позначення старого єврейського кладовища на місці Краківського ринку, територія якого визнана памʼяткою історії місцевого значення.