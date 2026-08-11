У лісництві Шипот вирубали понад 100 буків віком до 200 років

Восьмий апеляційний адміністративний суд частково задовольнив позов Ужгородської прокуратури та скасував спецдозвіл, виданий Західним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства на проведення суцільної рубки лісу для дороги у Карпатах.

На рішення суду у вівторок, 11 серпня, звернула увагу природозахисна організація «Save Пікуй». Йдеться про вирубку пралісів на 0,5 га землі в лісництві Шипот поблизу полонини Руна, де планується будівництво вітроелектростанції.

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Попри те, що вказана територія охороняється законом, 28 лютого 2025 року Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства видало спецдозвіл на проведення суцільної рубки, пов’язаної з будівництвом дороги. У квітні 2025 року в межах пралісу виявили 114 пнів свіжозрубаних дерев бука віком до 200 років, після чого екологічна прокуратура відкрила кримінальну справу.

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Паралельно правоохоронці звернулися до суду з вимогою скасувати лісорубний квиток від 28 лютого 2025 року, однак 28 листопада того ж року Закарпатський окружний адмінсуд відмовив у позові, зазначивши, що спецдозвіл на вирубку лісу вичерпав свою дію за фактом виконання.

Натомість колегія Восьмого апеляційного суду зауважила, що незаконна вирубка лісу вважається легітимною, поки лісорубний квиток є чинним, а його скасування є єдиним способом констатувати правопорушення з боку влади, заблокувати подальшу легалізацію незаконно добутої деревини та створити базу для стягнення екологічних збитків.

«Оскільки лісорубний квиток видавався під конкретну цільову потребу, пов’язану з новим будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом доріг, його судове скасування позбавляє відповідача юридичної підстави для подальшого освоєння цієї ділянки. Це блокує подальші будівельні чи ремонтні роботи на знищеній лісовій площі», – йдеться у постанові суду від 24 липня.

Дослідивши всі матеріали справи, Восьмий апеляційний адміністративний суд визнав протиправним і скасував спецдозвіл, виданий Західним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства на проведення суцільної рубки пралісів. Постанову можуть оскаржити в касації.

Зазначимо, у 2019 році наукові установи та екологічні організації обстежили унікальний ландшафт загальною площею понад 860 га у Карпатах та офіційно визнали цю територію пралісами. Цей висновок погодив директор колишнього ДП «Перечинське лісове господарство».

Однак у 2024 році ДП «Ліси України» безпідставно відмовило у погодженні клопотання про створення пралісової пам’ятки природи. Після цього Ужгородська окружна прокуратура подала позов до Київського окружного адміністративного суду з вимогою зобов’язати ДП «Ліси України» погодити створення пам’ятки.