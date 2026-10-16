Суд визнав смерть журналіста після чотирьох років пошуків

Суд офіційно визнав загиблим журналіста та військовослужбовця Самуїла Проскурякова, який зник безвісти під час виконання бойового завдання на Херсонщині 15 жовтня 2022 року. Протягом чотирьох років його доля залишалася невідомою. Про це у четвер, 15 жовтня, повідомила дружина журналіста Діана Ковальова.

За її словами, суд ухвалив рішення 14 жовтня, напередодні четвертої річниці зникнення чоловіка.

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Самуїл Проскуряков народився 1993 року в Кривому Розі в багатодітній родині протестантського пастора. Він навчався на спеціальності «Культурологія» в Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова та досліджував роль протесту й бунту в культурі.

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Проскуряков брав участь у Революції гідності. Під час протистоянь на вулиці Грушевського в Києві він зазнав поранення внаслідок вибуху газової гранати. Після цього він працював журналістом, зокрема висвітлював правозахисні та соціальні теми. Співпрацював з інформаційним агентством УНН, виданнями «Заборона» та «Бабель».

У 2020 році журналіст став номінантом премії «Честь професії» в категорії «Найкраща публіцистика» за матеріал «Клементина і ботанік», опублікований на «Забороні».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії, у 2022 році, Проскуряков долучився до 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Він виконував бойові завдання на Запорізькому та Донецькому напрямках, а згодом його підрозділ залучили до наступальної операції на Херсонщині.

15 жовтня 2022 року військовий зник безвісти під час виконання бойового завдання.

Нагадаємо, Острозький районний суд Рівненської області оголосив померлим головного сержанта, який зник безвісти під час бойових дій на Донеччині в червні 2025 року. До суду звернувся його 28-річний син.