Суд у Броварах обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави відомому авторитету Віктору Журавлю, повідомляє сайт новин «Трибуна Бровари» у п’ятницю увечері, 10 травня.

Два судові засідання у справі Віктора Журавля тривали близько шести годин. Спершу суд розглянув скаргу захисту щодо незаконного тримання під вартою Віктора Журавля. У цій скарзі захисту відмовили. А потім відбулось засідання щодо обрання запобіжного заходу.

Нетверезий Віктор Журавель увечері 8 травня плював на поліцейського, погрожував йому убивством та побив. Відео з нагрудної камери поліцейського згодом оприлюднили в соцмережах.

Обережно, відео містить ненормативну лексику!

Поліція тоді затримала Віктора Журавля, однак його ім’я та прізвище не назвала, уточнивши тільки, що зловмисник – раніше судимий місцевий мешканець. Однак у соцмережах його вже впізнали як місцевого кримінального авторитета на прізвисько «Віха».

В суді виявилось, що 50-річний Журавель є командиром підрозділу розвідників, має звання молодшого сержанта і воює з 2022 р. У тому числі, і на гарячих напрямках. Взяти на поруки командира клопотали його підлеглі з підрозділу та колеги з іншої військової частини, які характеризували Віктора Журавля лише з позитивної сторони і зазначили, що не зможуть без нього повноцінно виконувати бойові завдання.

Дружина Журавля продемонструвала суду військові нагороди чоловіка, у тому числі й нібито від Валерія Залужного, а адвокат Руслан Яремчук зачитав службову характеристику на підозрюваного від командира частини та однієї з громадських організацій, членом якої є Журавель, які були виключно позитивні. Також адвокат зачитав подяки та зазначив, що поліція сама спровокувала на такі дії його підзахисного.

Віктор Журавель каявся в хуліганстві і просив не обмежувати його свободу та залишити його з побратимами. В суд він прийшов одягнутий у військову форму.

Прокурор Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Владислав Канюка клопотав у суду обрати запобіжний захід Журавлю, як тримання під вартою без альтернативи внесення застави, позаяк Журавель має одне кримінальне провадження, розгляд якого призупинений у суді на час перебування підозрюваного у війську, та є ризики виїзду його за кордон і впливу на свідків.

Суддя Олександр Скрипка задовольнив клопотання прокурора частково: під вартою Журавель перебуватиме до 8 липня, але з можливістю внесення застави в розмірі 242 тис.грн. Як тільки буде внесено заставу, Віктора Журавля звільнять із- під варти з покладанням на нього обов'язків. Прокуратура збирається подавати апеляцію. Віктору Журавлю оголосили підозри за хуліганство, погрози вбивством поліцейському та нанесення тілесних ушкоджень поліцейському. За цими статтями Кримінального кодексу йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Віктор Журавель відомий участю у стрілянині в Броварах у 2020 році. Як тоді пояснив радник міністра МВС Антон Геращенко, стрілянина сталась через непрозорий розподіл маршрутів між «угрупуваннями, які кришують перевезення маршрутними таксі» та між «підприємцями збоку чиновників, які відповідають за цей напрямок роботи».

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що стрілянина між перевізниками у Броварах свідчить про те, що «у виконавчих органах Київської області щось прогнило», і це «будуть лікувати». Президент Володимир Зеленський пізніше зустрівся з ним та закликав оперативно розслідувати цей інцидент.

Серед затриманих виявився кримінальний авторитет Віктор «Віха» Журавель. В 90-х він отримав 19 років в'язниці за розбій, вийшовши на свободу в 2010-му році. За інформацією порталу Obozrevatel, піля звільнення Журавель створив банду з трьох осіб, яка під виглядом колекторів стала вимагати гроші у людей і діяла на території всієї України.

У 2012-му році їх затримали і Журавель отримав ще 13 років в'язниці. Однак апеляційний суд скасував вирок, відправивши справу на додаткове розслідування. Згодом слідство передало її на новий розгляд, але термін утримання зловмисників під вартою закінчився.

Однак ще до офіційного звільнення із СІЗО, Журавель і ще двоє членів його банди були знову затримані – у справі про погрози прокурору і суддям, які продовжили для них запобіжний захід. Справу знову не вдалось довести до логічного завершення і підозрювані остаточно вийшли на свободу.

У квітні 2017 року на Журавля здійснили замах, після чого його у важкому стані госпіталізували в лікарню Броварів із проникаючим ножовим пораненням.

Також у лютому 2019 року він був внесений у базу сайту «Миротворець» за «свідому участь у дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні і деструктивний вплив на органи законодавчої і виконавчої влади в Україні».