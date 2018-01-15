Суд з другої спроби відсторонив від посади затриманого на хабарі Ореста Фурдичка

Посадовця підозрюють у корупції

Директора Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України Ореста Фурдичка, затриманого за підозрою в отриманні хабара у 300 тис. доларів, суд відсторонив від посади. Про це повідомляє «Слово і діло».

Рішення було ухвалено Солом'янським районним судом міста Києва під час розгляду повторного клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що рішення було задоволено частково і Фурдичка відсторонили на 60 діб. Засідання відбулось у п'ятницю, 12 січня.

Як повідомляв ZAXID.NET, екс-народного депутата і колишнього голову Львівської обласної ради, а нині директора Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України Ореста Фурдичка затримали 30 грудня 2017 року після одержання ним частини — 300 тис. доларів — хабара від компанії «Сател Українка». Він вимагав ці гроші у засновника компанії, діючи у змові з колишнім директором підприємства. За винагороду у 500 тис. доларів Фурдичко пообіцяв не розривати договір спільної діяльності із будівництва житлового комплексу на земельній ділянці Інституту.

Наразі у справі є двоє підозрюваних – Орест Фурдичко і колишній директор «Сател Українка». 1 січня суд застосував до Фурдичка запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави у 3 млн грн. Екс-директора «Сател Українка» арештовано з можливістю звільнення під заставу в 1 млн грн.

Водночас суд не захотів відсторонили затриманого НАБУ директора Інституту агроекології. Згодом Спеціальна антикорупційна прокуратура оскаржила це рішення та подала повторне клопотання про відсторонення.

«Громадське» повідомило, що Фурдичко вніс заставу у три мільйони гривень і вийшов із слідчого ізолятора.