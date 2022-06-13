Павло Лебедєв з 2012 року до лютого 2014-го очолював Міністерство оборони України

Суд заарештував майно на 650 млн грн, яке належить родині колишнього міністра оборони часів Януковича Павла Лебедєва. Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва.

Як розповіли відомстві, під час розслідування кримінального провадження арештовано 645 залізничних вагонів вартістю близько 650 млн грн, що належать підприємствам родини екс-посадовця, якого оголошено у розшук за державну зраду.

Вказані підприємства займаються поставками та реалізацією товарів на території держави-терориста Росії, а також виробляють обладнання для оборонно-промислового комплексу держави-агресора.

Також заарештовано 30 земельних ділянок, 30 об’єктів нерухомості, у тому числі 6 цілісних майнових комплексів та корпоративні права 22 суб’єктів господарювання.

Наразі арештоване майно передано в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Зазначимо, що Лебедєв двічі обирався до Верховної Ради (у 2006-му від «Батьківщини», у 2007-му від Партії регіонів). Із 2012 року до лютого 2014-го очолював Міністерство оборони.

Після втечі Януковича Лебедєв покинув Київ ще до офіційної відставки. Був присутній у Кремлі на зібранні з нагоди «прийняття» Криму до складу Росії.

У червні 2020 року Державне бюро розслідувань викликало на допит Павла Лебедєва. у справі про розстріли на Майдані 18 – 20 лютого 2014 року. Пізніше Печерський райсуд Києва заочно взяв під варту Лебедєва.