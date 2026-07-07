Рішення стосується брата директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова

Печерський районний суд Києва заборонив журналістам «Слідства.Інфо» поширювати інформацію про майно, угоди та інвестиції брата директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова – харківського бізнесмена Олександра Сухачова. Про це повідомили журналісти у вівторок, 7 липня.

Рішення суду з'явилося 6 липня – саме в день, коли «Слідство.Інфо» спільно з Центром протидії корупції (ЦПК) готували до публікації розслідування про 143 об'єкти нерухомості, які належали або належать Олександру Сухачову.

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За словами журналіста Максима Савчука, редакція кілька місяців працювала над матеріалом і встановила, що Сухачов-старший володіє десятками квартир та офісних приміщень. Також журналісти заявляють, що виявили зв'язки, які ведуть до ДБР, очолюваного його братом.

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Перед публікацією журналістка ЦПК Аліна Стрижак направила запити на коментар директору ДБР Олексію Сухачову та компанії ТОВ «Парковий-2», пов'язаній з Олександром Сухачовим. Замість відповіді компанія звернулася до суду. Заява надійшла до Печерського суду 3 липня, а вже 6 липня суддя Сергій Вовк задовольнив її та заборонив журналістам поширювати інформацію про бізнесмена до розгляду справи по суті.

Ухвалою суду заборонено публікувати відомості про майновий стан Олександра Сухачова, деталі придбання ним нерухомості, джерела фінансування, а також будь-яку інформацію щодо його угод та інвестицій. Суд мотивував рішення тим, що оприлюднення таких даних може завдати йому невідворотної шкоди та порушити комерційну таємницю ТОВ «Парковий-2».

У «Слідстві.Інфо» та ЦПК назвали таке рішення тиском на журналістів і небезпечним прецедентом для свободи слова.

«Ухвала суду про попередню заборону виходу журналістського розслідування виглядає як брутальне втручання у діяльність незалежних медіа. Особливо зважаючи на те, що таку ухвалу суд постановив, по суті, у відповідь на прохання журналістів прокоментувати ситуацію. Отже, виходить, що журналістка звернулася по коментар, а натомість отримала заборону суду на вихід публікації», – зазначила українська адвокатка та медіаюристка Людмила Панкратова.

У редакції наголосили, що оскаржуватимуть рішення суду та домагатимуться права оприлюднити розслідування, яке, на їхню думку, має значний суспільний інтерес.

У ЦПК також звернули увагу, що справа має ознаки SLAPP-позову – стратегічного судового позову, який використовується для тиску на журналістів і громадських активістів. В організації нагадали, що Україна зобов'язалася до 2027 року впровадити анти-SLAPP-законодавство відповідно до стандартів Європейського Союзу.

Нагадаємо, у червні журналісти розповідали, що народний депутат від партії «Слуга народу» В'ячеслав Медяник проживає в елітному маєтку під Києвом за мільйон доларів, який не зазначений у його декларації. Будинок належить жінці, яка працювала нянею в його родині.