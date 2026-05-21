Новий директор очолив медоб’єднання за два місяці до перевірки Держпраці

Любомльський районний суд закрив адміністративну справу щодо генерального директора Любомльського ТМО Івана Маїла, якого інспектори Держпраці звинуватили у порушенні трудового законодавства через затримку зарплат працівникам лікарні. Суд дійшов висновку, що заборгованість виникла ще до його призначення на посаду. Про це йдеться у постанові від 13 травня.

Згідно з матеріалами справи, Державна служба України з питань праці провела позапланову перевірку у Любомльському ТМО, яка охопила майже весь 2025 рік.

Станом на 15 грудня 2025 року лікарня не виплатила 333 працівникам зарплату за жовтень і листопад на понад 8,4 млн грн. Крім того, сімом звільненим працівникам, серед яких водії, медсестри, санітарка та адміністратор, заборгували ще понад 113 тис. грн виплат при звільненні.

Інспектори також встановили, що попри наявність боргів лікарня здійснювала інші платежі, зокрема за електроенергію, пальне, податки та сторонні послуги.

Сам Іван Маїло на судове засідання не з’явився, однак подав клопотання про закриття справи. Він зазначив, що очолив медоб’єднання лише 17 жовтня 2025 року, тоді як заборгованість накопичувалася протягом усього року та частково ще з грудня 2024-го.

Суд дослідив матеріали справи й підтвердив, що борги виникли задовго до призначення нового керівника. Також врахував, що після вступу на посаду директор почав вживати заходів для стабілізації фінансової ситуації та погашення заборгованості, що підтверджували фінансові документи за кінець 2025-го та початок 2026 року.

Суддя Олег Павлусь постановив закрити справу за ч. 1 ст. 41 КУпАП (порушення встановлених термінів виплати заробітної плати) через відсутність у діях директора складу адміністративного правопорушення.