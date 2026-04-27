За час розгляду справи експодатківиця стала фігуранткою ще двох кримінальних проваджень

Луцький міськрайонний суд закрив кримінальне провадження щодо колишньої начальниці відділу Державної податкової служби у Волинській області Вікторії Доманської через закінчення строків давності. Її підозрювали в умисному декларуванні недостовірних відомостей на майже 3 млн грн. Про це у понеділок, 27 квітня, повідомив волинський центр журналістських розслідувань «Сила правди».

Як встановило Національне агентство з питань запобігання корупції, у декларації за 2022 рік посадовиця не вказала активів і доходів на майже 3 млн грн. Зокрема, йдеться про п’ятикімнатну квартиру площею 132,6 м² у Струмівці поблизу Луцька, де проживала її сім’я, а також про відсутність вартості шести автомобілів. Крім цього, вона не задекларувала гараж, некоректно відобразила корпоративні права та не зазначила походження 1,1 млн грн доходів чоловіка.

Під час перевірки НАЗК навесні 2024 року Вікторія Доманська звільнилася з податкової та подала виправлену декларацію. У ній вона вказала право користування квартирою вартістю 900 тис. грн і зазначила вартість автомобілів на 2 млн грн.

Суддя Вячеслав Покидюк розглянув клопотання захисту про звільнення Доманської від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності. Прокурор заперечував, вказуючи, що строки могли перерватися через інше кримінальне провадження, в якому фігурує обвинувачена. Йдеться про справу, в якій Доманську, як засновницю юридичної компанії «Правова допомога N1», та її співробітників обвинувачують в організації схеми для ухилянтів.

Однак суд зазначив, що до набрання вироком законної сили підстав для переривання строків давності немає. Ухвалою суду кримінальне провадження закрили, а Доманську звільнили від відповідальності.

Крім того, правоохоронці розслідують ще одну справу, в якій фігурує Вікторія Доманська. За версією слідства, у червні 2024 року вона намагалася підкупити прокурора Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури. Йдеться про 300 доларів, коробку цукерок Raffaello та пляшку алкоголю, які вона нібито передала перед надходженням до суду обвинувального акта у справі про підробку документів для виїзду за кордон, яку вона вела. Правоохоронці відкрили провадження за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).