Фермерське господарство «Фортуна» належить Миколі Гільщанському

Господарський суд Івано-Франківської області стягнув з фермерського господарства «Фортуна» 5,9 млн грн за користування земельними ділянками Войнилівського професійного ліцею.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі у середу, 1 липня, у 2023 році ліцей уклав із агропідприємством договір про нібито співпрацю у сфері підготовки робітничих кадрів. Насправді це була удавана угода, якою намагалися приховати оренду землі. Через це у 2024 році Західний апеляційний господарський суд визнав договір недійсним.

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«Навчальний заклад та фермерське господарство згодом уклали ще 5 інших договорів – цього разу про спільну діяльність. Керівництво фірми чітко усвідомлювало, що всі укладені договори є недійсними. Попри це, у 2024 році підприємство засіяло соєю понад 118 га земель ліцею, обробляло їх та зібрало врожай, хоча законного договору оренди так і не мало», – розповіли правоохоронці.

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У 2025 році Калуська прокуратура знову звернулася до суду, який визнав усі нові угоди недійсними. Крім того, прокурори заявили позов про стягнення з фермерського господарства доходів, одержаних від незаконного використання земель.

За інформацією судового реєстру, відповідачем у справі було фермерське господарство «Фортуна», яке належить ексдепутату Калуської районної ради Миколі Гільщанському.

Суд задовольнив позовні вимоги прокуратури та стягнув з фірми 5,9 млн грн на користь Міносвіти, до сфери управління якого належить професійний ліцей у Войнилові.