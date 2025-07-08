Майстрові лісу, який не побачив вирубку, призначили рік умовного терміну

Господарський суд Закарпатської області задовольнив позов прокуратури, поданий в інтересах Держекоінспекції та Ясінянської селищної ради, зобов’язавши ДП «Ліси України» компенсувати селищній раді 10,3 млн грн за незаконну вирубку дерев.

Як повідомили у Державній екологічній інспекції в Закарпатській області 8 липня, незаконну вирубку на території Свидовецького лісництва виявили у 2023 році. За інформацією з судового реєстру, йдеться про вирубку 64 дерев у Рахівському районі, яку не побачив майстер лісу Ясінянського лісгоспу Мирослав Новоселюк. У 2024 року суд визнав його винним у службовому недбальстві, призначивши рік умовного терміну.

Під час розгляду справи за позовом Ясінянської селищної ради про компенсацію збитків, завданих довкіллю, відповідач – ДП «Ліси України» зазначило про відсутність доказів порубки в межах природньо-заповідного фонду і вказало, що ним вжито «вичерпних заходів щодо збереження лісу». Натомість, суд ознайомився з результатами перевірки Свидовецького лісництва, під час якої виявили пні дерев без ознак відведення в рубку.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Андрій Худенко задовільнив позов прокуратури, зобов’язавши ДП «Ліси України» компенсувати Ясінянській селищній раді 10,3 млн грн.