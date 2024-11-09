Розгляд справи проти Трампа зупинили через принцип, що президент США не може бути фігурантом у кримінальній справі

У п’ятницю, 8 листопада, Окружний суд у Вашингтоні скасував терміни розгляду кримінальної справи проти новообраного президента США Дональда Трампа. Зупинена справа стосувалася спроби Трампа зірвати затвердження результатів президентських виборів у 2020 та 2021 роках, повідомило Reuters.

Суддя, яка розглядає справу Дональда Трампа, схвалила клопотання спеціального прокурора про відкладення термінів розгляду через «безпрецедентну обставину» – перемога Трампа на президентських виборах у США. Призупинка кримінальної справи стала однією з перших очікуваних реакцій на обрання Трампа – відповідно до американського законодавства, президент не може бути фігурантом кримінального розгляду на час його каденції.

«Пауза необхідна, щоб дати уряду час оцінити цю безпрецедентну обставину та визначити відповідний курс у майбутньому відповідно до політики Міністерства юстиції», – повідомили прокурори.

Наразі невідомо, чи будуть готові прокурори відновити розгляд справи після завершення президентського строку Трампа. До слова, принцип того, що президент США не може бути фігурантом кримінальної справи, діє з 1970-х років.

Зазначимо, кримінальна справа проти 45-го президента США стосується його спроб зірвати затвердження результатів виборів 2020 року, на яких переміг його конкурент – демократ Джо Байден. Зокрема, Дональд Трамп публічно звинуватив у фальсифікації виборів, що спричинило напередодні інавгурації Байдена насильницькі протести прихильників Трампа у Вашингтоні 6 січня 2021 року, відомі як Штурм Капітолія. Протести спричинили початок процедури другого імпічменту Дональда Трампа.