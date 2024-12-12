Пасажир впав з мотоцикла на проїжджу частину. Від важких травм він загинув

Рокитнівський районний суд виніс вирок 33-річному водію мотоцикла Tekken, який врізався в інший мотоцикл марки Skybike. У результаті зіткнення пасажир останнього загинув на місці події. За скоєне обвинуваченому призначили умовне покарання строком на два роки.

Як йдеться у вироку від 10 грудня, смертельна аварія сталася 24 серпня 2022 року в селі Глинне Сарненського району. Близько 21:00 на автодорозі Вежиця – Рокитне – Борове зіткнулись мотоцикл Tekken, за кермом якого перебував 31-річний місцевий мешканець Володимир Рогульчик, та мотоцикл Skybike з 21-річним водієм. За даними слідства, обвинувачений перевищив допустиму швидкість руху та не врахував, що попутний мотоцикл повертав ліворуч, та виїхав на смугу зустрічного руху. У результаті зіткнення 32-річний пасажир Skybike впав і тяжко травмувався. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події.

Володимир Рогульчик визнав свою провину та просив суворо його не карати. Він розповів у суді, що у день аварії їхав на мотоциклі дядька до пасовища. За словами обвинуваченого, транспорт мав несправності, а він не мав посвідчення водія відповідної категорії, проте все ж сів за кермо. Володимир Рогульчик стверджує, що інший мотоцикліст не вмикав покажчика повороту, тому він не встиг загальмувати.

Дружина загиблого заявила у суді, що обвинувачений частково компенсував їй заподіяну шкоду у розмірі 73 тис. грн, тому просила призначити йому покарання, що не повʼязане з позбавленням волі.

Суддя Алла Комзюк визнала Володимира Рогульчика винним за ч.2 ст. 286 КК України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого), проте звільнила від основного покарання й призначила два роки умовного терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.