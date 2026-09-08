На прохання показати військово-облікові документи, чоловік розпилив перцевий газ

Сихівський районний суд Львова виніс вирок чоловіку, який розпилив перцевий газ на групу оповіщення, спричинивши опіки обличчя та очей. Двоє потерпілих не мають до нього претензій. Суд призначив йому три роки тюрми, але звільнив від відбування покарання, встановивши дворічний іспитовий строк. Він також має виплатити 25 тис. грн моральної шкоди поліцейському.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2026 року, випадок трапився вранці 26 лютого 2026 року на вул. Карла Мікльоша. Після вимоги показати військово-облікові документи Євгеній Фролов дістав перцевий балончик та розпилив його на групу оповіщення, спричинивши опіки очей та обличчя двом поліцейським та військовому.

Повідомляючи про цей випадок, Львівський обласний ТЦК та СП інформував, що нападнику 40 років. У суді він визнав свою провину. Фролов заявив, що до нього підійшли люди у балаклавах та військовій формі, оточили та запитували військово-облікові документи.

«Оскільки у нього при собі була значна сума коштів, він розхвилювався та на емоціях застосував аерозольний балончик, однак діяв виключно для самозахисту. Також ствердив, що йому було відомо про дію режиму воєнного стану та проведення заходів щодо оповіщення населення під час мобілізації», – наведені слова обвинуваченого у вироку.

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Один з потерпілих подав цивільний позов про відшкодування 70 тис. грн моральної компенсації, у двох інших потерпілих не має претензій до нього.

Цю справу розглянув Назарій Дулебко, який дослідив усі матеріали та аргументи, а також дані про обвинуваченого, який доглядає батька із другою групою інвалідності, має малолітніх дітей та позитивно характеризується за місцем проживання. У вироку також вказано, що він надав матеріальну допомогу ЗСУ.

Суддя визнав Євгенія Фролова винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 345, ч. 2 ст. 350 ККУ, та призначив три роки позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном. Цивільний позов поліцейського задовольнили частково, Фролов має виплатити йому 25 тис. грн компенсації.