Горохівський районний суд Волинської області звільнив директора ТОВ «Агро Фонд» Івана Мигаля від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати понад 40 млн грн податків. Обвинувачений відшкодував державі завдані збитки, тож уник покарання.

Як йдеться в ухвалі суду від 4 листопада, з 1 січня 2021 року до 31 грудня 2025 року Іван Мигаль організував схему ухилення від сплати податків. За даними слідства, підприємство «Агро Фонд» документально завищувало витрати і безпідставно включало суми ПДВ до податкового кредиту.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Загалом, за версією слідства, до державного бюджету не надійшло понад 40 млн грн податків. Зокрема:

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

податок на прибуток підприємств – 36 260 525 грн;

податок на додану вартість – 2 831 167 грн;

податок на прибуток іноземних юридичних осіб – 955 504 грн.

Як встановили правоохоронці, Мигаль організував закупівлю сільськогосподарської продукції за готівку у невстановлених людей, а для документального оформлення операцій використовував реквізити формальних компаній.

Один із таких договорів вартістю понад 20,5 млн грн він уклав у серпні 2021 року із ТОВ «ТД Злата Ойл». Директорку цієї фірми згодом засудили за внесення неправдивих відомостей під час реєстрації підприємства, що дозволило використовувати її реквізити для удаваних господарських операцій.

Для забезпечення експортних контрактів Мигаль у 2023 році ввів у штат посади менеджерів із постачання. Вони не знали про злочинні наміри керівника та шукали постачальників через сайти і телеграм-канали. Знайдені контакти передавали Мигалю, а той самостійно погоджував договори, первинні документи та розрахунки.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про звільнення директора підприємства від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, оскільки він компенсував державі завдану шкоду.

Суддя Світлана Яремчук задовольнила клопотання прокурора та звільнила Івана Мигаля від кримінальної відповідальності. Водночас суд стягнув із нього 29,3 тис. грн витрат на проведення експертизи.

Додамо, що ТОВ «Агро Фонд» зареєстроване з 2014 року у селі Звиняче Луцького району. Підприємство спеціалізується на оптовій торгівлі зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Власниками бізнесу є Іван Мигаль і Василь Лемех.