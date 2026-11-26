Ігоря Зварича викрили на хабарництві в 2008 році, він переховувався від правосуддя рік

Колишній голова Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор Зварич, відомий як «суддя-колядник», пішов працювати в Давидівську сільську раду біля Львова. З вересня 2026 року він обіймає там посаду головного спеціаліста юридичного відділу.

Про те, що 64-річний Ігор Зварич претендував на цю посаду, стало відомо з його декларації про доходи, яку він подав як кандидат на посаду 3 вересня і яка оприлюднена в реєстрі декларацій НАЗК.

Те, що колишнього суддю взяли працювати юристом в Давидівську сільраду, підтвердив керівник юридичного відділу Роман Феданяк, йдеться на сайті ТСН.ua.

«Так, дійсно, така людина у нас працює в юридичному відділі сільської ради на посаді головного спеціаліста. До обов’язків такого спеціаліста входить підготовка листів, відповідей, ведення листувань. Типова буденна робота юридичного відділу. Він професійний правник, гарний спеціаліст. Зауважень до нього не маю, немає застережень. Порядна людина. Працює у нас від вересня», – сказав Роман Феданяк.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Водночас на сторінці юридичного відділу на сайті Давидівської громади інформації про Ігоря Зварича немає.

Що задекларував Ігор Зварич

В декларації Ігоря Зварича вказано, що він живе в селі Гончарі Давидівської ОТГ разом з дружиною Оксаною Зварич, яка працює в Західному апеляційному господарському суді.

Подружжя володіє будинком в селі Гончарі площею майже 319 м², земельною ділянкою на 9 соток там же, гаражем площею майже 17 м² у Львові і часткою в квартирі у Львові, загальна площа якої становить 214 м².

Окрім того, в тимчасовому користуванні Ігоря Зварича перебуває ще одна земельна ділянка в селі Гончарі площею 15 соток, а Оксана Зварич з лютого 2024 року їздить на автомобілі Tesla Model 3 2022 року випуску вартістю 695 тис. грн, що перебуває в її безоплатному користуванні. Належить машина сину подружжя – Віктору Зваричу, який працює в НУ «Львівська політехніка».

Торік Оксана Зварич отримала 2,685 млн грн зарплати в Західному апеляційному господарському суді та 283 тис. грн пенсії. Ігор Зварич отримав 242 тис. грн пенсійних виплат.

У подружжя є спільні заощадження – 16,5 тис. доларів та 95 тис. грн. Оксана Зварич має ще 110 тис. грн на банківських рахунках, а Ігор Зварич – 145 тис. грн.

Чим відомий Ігор Зварич

Ігор Зварич відомий за прізвиськом «суддя-колядник». Його він отримав в 2008 році, коли у нього вдома та в кабінеті, а також у шести його колег з апеляційного господарського суду правоохоронці виявили 1 млн доларів США та 2 млн грн.

«Ну є в українців така звичка – не спішіться тільки, я доведу все до кінця – засівати новий кабінет, коли приходять. Хто копійками, хто гривнями, хто доларом», – заявив тоді публічно Ігор Зварич.

У вересні 2011 року суд визнав Ігоря Зварича винним у хабарництві в особливо великих розмірах і засудив на 10 років позбавлення волі. Проте через дію так званого закону Савченко колишній суддя вийшов на волю вже в січні 2016 року. Під час відбування покарання він написав трилогію про правосуддя: «Суддя-комуніст», «Суддя-націоналіст» і «Бананове правосуддя України».

Як повідомляв ZAXID.NET, в 2017 році Ігор Зварич намагався через суд поновитися на посаді голови Львівського апеляційного адміністративного суду. Проте в 2020 році Верховний суд України поставив крапку в цій справі, відмовивши йому. Невідомо, чим Ігор Зварич займався після цього і чому вирішив піти на роботу.