Суддя прокоментував свій вирок підозрюваному в причетності до вбивства журналіста Веремія

Суддя Шевченківського райсуду Києва Олег Лінник заявив, що призначив умовне покарання підозрюваному у причетності до вбивства журналіста В’ячеслава Веремія Юрію Крисіну, бо діяв у межах пред’явленого обвинувачення.

«Про те, що Крисін збирав людей (для нападу на протестувальників) в обвинуваченні не зазначено. Я не можу вийти за межі пред’явленого обвинувачення», – сказав суддя на зустрічі з активістами в четвер, 28 грудня, повідомило «Громадське ТБ».

Водночас він додав, що Крисін підтвердив, що збирав людей, які нападали на учасників Євромайдану.

«Це він у своїх показаннях казав, що організовував і збирав людей. Але в обвинуваченні цього нема. Також нема й статті про умисне вбивство або замах на умисне вбивство. В обвинуваченні було лише про хуліганство і легкі тілесні», – сказав Лінник.

Він додав, що вважає умовний термін для Крисіна «абсолютно справедливим».

«Так, на мою думку, це рішення абсолютно справедливе», — підсумував Лінник.

Як відомо, після трьох років суду 22 грудня Шевченківський райсуд Києва засудив до 4 років позбавлення волі умовно керівника групи «тітушок» Юрія Крисіна за причетність до вбивства журналіста газети «Вести» В’ячеслава Веремія.

Веремія убили поблизу Михайлівської площі у Києві в ніч на 19 лютого 2014 року, в розпал сутичок з «майданівцями». За версією слідства, безпосередньо вбивство журналіста здійснив мешканець Горлівки (Донецької області) Джалал Алієв.

Суд у справі про вбивство Веремія проходив у закритому режимі.

Адвокат матері Веремія Вікторія Дейнека упевнена, що у Крисіна є покровителі, і не виключено, що у правоохоронній системі.

26 грудня Шевченківський райсуд відпустив з-під варти ще двох «тітушок», обвинувачених в замаху на вбивство активістів Євромайдану.