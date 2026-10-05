Олександр Качний

Суддя Вищого антикорупційного суду Ірина Тесленко відмовила Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі та народному депутату від нині забороненої ОПЗЖ Олександру Качному у затвердженні угоди про визнання винуватості. За її умовами, Качний мав сплатити 12,98 млн грн у межах спеціальної конфіскації, а ще 3 млн грн – перерахувати до благодійного фонду «Повернись живим». Про це повідомив волонтер та засновник благодійного фонду «Спільнота Стерненка» Сергій Стерненко.

За його словами, суддя мотивувала своє рішення тим, що такий добровільний внесок фігуранта не відповідає інтересам суспільства і «перебуває поза межею контролю підписантів угоди та суду».

«У “Повернись живим” найпрозоріша та найдеталізованіша звітність серед українських благодійних фондів. Ми прагнемо зробити і свою на такому ж рівні, і писати таке про цей фонд – абсурд», – зазначив Стерненко.

Водночас Ірина Тесленко радила надіслати ці гроші до бюджету, де відстежити їхній подальший рух буде неможливо або ж вони зникнуть, стверджує активіст.

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«Окремо зазначу, що це не відшкодування збитків, а саме донат, який обвинувачений погодився надіслати на військо. І він, Качний, має тяжку хворобу. Без угоди високоймовірно що він не буде притягнутий до відповідальності та нічого нікуди не сплатить взагалі», – ідеться в повідомленні.

У САП заявили, що «категорично не погоджуються з рішенням ВАКС», оскільки воно «створює негативний прецедент та штучні бар’єри для застосування інституту угод зі слідством у топкорупційних справах».

Водночас керівник напряму «Правопорядок» Лабораторії законодавчих ініціатив Євген Крапивін заявив, що комунікація щодо рішень суду має бути стриманішою.

За його словами, суд перевіряє законність і добровільність угоди, а також її відповідність суспільному інтересу. У цьому випадку ВАКС не зміг переконатися, що передбачений угодою донат 3 млн грн на приватний благодійний фонд відповідає інтересам суспільства, оскільки суд не може контролювати, чи підуть гроші саме на заявлені цілі на відміну від спеціальних прямих рахунків НБУ та Міноборони для ЗСУ.

«Якщо людина донатить – нехай, це її приватна справа, для чого зазначати це в угоді. Просто вкажіть, що “свідомий громадянин, донатить”. Цей аргумент суду, як на мене, найцікавіший, бо порушує дискусію щодо добровільності зобовʼязань, відображених в угоді. Тим паче в цій угоді якби обвинувачений не взяв на себе таке зобовʼязання, то і угоди б не було», – написав Крапивін.

Нагадаємо, у квітні НАБУ і САП викрили чинного народного депутата Олександра Качного на незаконному збагаченні на понад 12,7 млн грн. За версією слідства, у 2020–2021 роках він набув активів, вартість яких значно перевищувала його офіційні доходи. Зокрема, Качний придбав котедж із земельною ділянкою в Коблевому за 1,694 млн грн, а також квартиру в центрі Києва площею 132,6 м² за 5,632 млн грн і витратив 5,656 млн грн на її ремонт та облаштування.