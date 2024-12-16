Алла Маломуж рік орендувала квартиру, вартість за проживання в якій становить майже весь її річний прибуток

Суддя Київського районного суду Одеси Алла Маломуж не вказала у своїй декларації за 2023 рік оренду квартири в ОАЕ, яка коштувала приблизно 700 тис. грн. Загальний прибуток судді не перевищує 750 тис. грн на рік, повідомили у своєму розслідуванні, опублікованому 16 грудня, «Слідство.Інфо».

За даними розслідувачів, Алла Маломуж з жовтня 2023 по жовтень 2024 року підписала контракт на оренду житла у 14-поверховій новобудові Orin Building, розташованій у Дубаї. Квартира на 117 м2 складається з двох спалень та холу, а будівля має власний басейн, тенісний корт, зону барбекю та цілодобову охорону.

Згідно з контрактом, суддя мала заплатити за річне проживання 70 тис. дирхам (приблизно 675,5 тис. грн).

«У декларації судді за 2023 рік, коли зазначена угода про оренду вже мала діяти, немає згадок про нерухомість у Дубаї», – повідомили розслідувачі.

Так, у декларації суддя вказала свій річний дохід у розмірі 725353 грн та 47 тис. грн аліментів на дитину, тобто, оренда майна могла скласти майже весь річний дохід Маломуж. Чоловік судді, відповідно до декларації жінки, має 30 тис. доларів заощаджень, проте у 2023 році його статки зменшилися на 9000 доларів. Крім того, у 2023 році у подружжя народилася третя дитина.

«З декларації видно зменшення активів на 9 тисяч доларів, порівняно з 2023 роком. Однак ми ж бачимо по декларації квартиру на 130 м2, яка потребує комунальних платежів, родину з 5 людей: трьох дітей і двох дорослих. Ми ж всі розуміємо, що треба якось жити і гроші витрачаються на щоденні потреби. І тоді цього в будь-якому випадку немає в декларації. Або є ще якийсь дохід, або певні видатки і активи, які не зазначені», – заявив у розмові з журналістами адвокат Олексій Бойко.

Сама Маломуж спростувала інформацію про те, що вона винаймала житло в Дубаї, проте журналісти виявили в її соцмережах світлини навпроти Continental Tower в арабському місті.

Розслідування опублікували в межах проєкту DubaiUnloked, який викриває інформацію про нерухомість та статки українських посадовців у столиці ОАЕ. Розслідування здійснюють за підтримки Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) а також французького видання LeMonde.