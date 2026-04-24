Суддю Олега Матущака викрили на приховуванні майна

НАБУ і САП викрили суддю Західного апеляційного господарського суду Олега Матущака в незаконному збагаченні на 16,7 млн грн та недостовірному декларуванні майна.

Як повідомили у п’ятницю, 24 квітня, у НАБУ та САП, протягом 2020–2023 років суддя апеляційного господарського суду набув у власність елітну нерухомість у місті Львові – квартиру та паркомісце загальною вартістю 16,7 млн грн. Щоб приховати статки, суддя зареєстрував ці активи на свою тещу.

«Слідство з'ясувало, що офіційних доходів та заощаджень судді не вистачило б на здійснення такої покупки. Крім того, у деклараціях за 2022–2023 роки суддя “забув” вказати відомості про користування орендованою квартирою», – сказано у повідомленні САП.

Судді повідомили про підозру в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації (ст. 368-5 та ч. 1 ст. 366-2 ККУ). У НАБУ та САП не розкривають більше подробиць щодо судді та регіону суду, в якому він працює. За даними «Центру протидії корупції», підозру отримав суддя Західного апеляційного господарського суду Олег Матущак.

Дружина Олега Матущака Ольга Михалюк працювала суддею Любашівського районного суду Одеської області.

У декларації за 2025 рік Олег Матущак вказав 2,6 млн грн зарплати у Західному апеляційному господарському суді та понад 10 тис. грн соцвиплат дружини Ольги Михалюк. Олег Матущак зберігає 25 тис. доларів та 180 тис. грн готівкою, ще 15 тис. доларів готівкою зберігає його дружина.

Суддя є власником квартири та земельної ділянки у Хмельницькому та ще одної земельної ділянки на Хмельниччині, а також вказав орендовану квартиру у Львові. Їздить Олег Матущак на позашляховику Mercedes-Benz GLE 350, 2021 року випуску, а його дружина – на Mercedes-Benz GLC 250, 2018 року випуску.