ДТП сталася на пішохідному переході поблизу Рогатина

Вища рада правосуддя за клопотанням Офісу генпрокурора 18 травня відсторонила суддю Підгаєцького районного суду Тернопільщини Ольгу Лелик. Суддю підозрюють у скоєнні смертельної аварії, яка сталася 31 жовтня 2025 року у селі Фрага Івано-Франківської області. Автомобіль, яким керувала суддя, наїхав на двох чоловіків на пішохідному переході. Один із них помер на місці ДТП, інший – отримав численні травми.

Про рішення Вищої ради правосуддя стало відомо з онлайн-трансляції 18 травня. Про відсторонення Ольги Лелик клопотала перша заступниця генпрокурора Марія Вдовиченко. Причина – притягнення судді до кримінальної відповідальності.

За даними ВРП, Івано-Франківська обласна прокуратура вже завершила розслідування у кримінальному провадженні, а обвинувальний акт скерувала до Рогатинського районного суду.

Відомо, що суддя Ольга Лелик їхала за кермом Lexus UX 250h і на нерегульованому пішохідному переході наїхала на двох чоловіків 1962 та 1963 року народження. Ольга Лелик їхала з перевищеною швидкістю, а після ДТП просила свідків не викликати поліцію. За словами прокурора, після аварії суддя одразу комусь зателефонувала та відмовилась віддати телефон правоохоронцям. Після ДТП Вища рада правосуддя розглядала клопотання про утримання судді під вартою та відсторонення від роботи.

Сама Ольга Лелик розповіла, що не мала наміру тікати з місця ДТП та заперечила спілкування зі свідками й учасниками події. Вона додала, що телефонувала чоловіку та колезі й повідомила, що потрапила в аварію.

Суддю підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Ольга Лелик з 2024 року працювала суддею Підгаєцького районного суду Тернопільської області. До цього вона була секретаркою та помічницею судді Шевченківського районного суду Львова.