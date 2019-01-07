Судно, яке затонуло у Чорному морі, могло перевозити вугілля з окупованих територій

Вантажне судно Volgo Balt 214, яке затонуло 7 січня біля берегів Туреччини

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України оприлюднило заяву про те, що вантажне судно Volgo Balt 214, яке затонуло 7 січня біля берегів Туреччини, перевозило вугілля з порту Азов (Російська Федерація) до порту Самсун (Туреччина).

«Цей російський порт в Ростовській області часто використовується для незаконного вивезення вугілля з частини окупованого Донбасу до портів Туреччини та інших країн», - йдеться у заяві міністерства.

У заяві також зазначають, що за даними моніторингових систем для суден Volgo Balt типу «ріка-море» аварії за таких погодних умов є передбачуваними.

«Зауважимо, що до літа 2017 року судно ходило під російським прапором, змінивши його на два місяці на прапор держави Сент-Кіттс і Невіс, а в подальшому з серпня 2017 року – на прапор Панами», - додали в міністерстві.

Як інформував ZAXID.NET, 7 січня поблизу берегів Туреччини затонуло вантажне судно Volgo Balt 214 із 11 громадянами України, четверо з них загинули.