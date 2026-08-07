Початок судових дебатів затягується впродовж понад трьох місяців

У п'ятницю, 7 серпня, в Шевченківському районному суді Львова відбулося чергове засідання у справі підозрюваного в убивстві громадської діячки Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка. На цьому засіданні мала розпочатись завершальна стадія процесу перед винесенням вироку – стадія судових дебатів, що відкладалася і переносилася ще з квітня. Зокрема, мав виступити сам Зінченко, проте дебати відклали щонайменше до наступного засідання 27 серпня, повідомляє кореспондентка ZAXID.NET.

Про неготовність до судових дебатів заявив сам В’ячеслав Зінченко та дві його захисниці – Лариса Криворучко і Діана Кара. Так, Лариса Криворучко вимагала відводу колегії суддів і називала їхні дії незаконними. Проте у відводі їй відмовили. Також вона реєструвала низку зауважень до суддів.

В’ячеслав Зінченко сказав, що не готовий до судових дебатів, тому що не зустрічався зі своїми адвокатками та не мав змоги підготуватися. Це здивувало голову колегії суддю Петра Невойта, адже минуле засідання у справі Зінченка відбулося ще 9 липня – майже місяць тому. Додамо, раніше прокурор обвинувачення Дмитро Петльований говорив, що Лариса Криворучко за весь час роботи з В’ячеславом Зінченком відвідала його у СІЗО лише один раз.

Що стосується захисниці Діани Карої, призначеної державою у липні, коли Ларисі Криворучко зупинили право на адвокатську діяльність, то вона повідомила, що отримала від прокуратури всі матеріали справи і почала з ними ознайомлюватися, проте через великий обсяг не встигла зробити це у місячний термін, відведений судом. Діана Кара просила суд дати їй ще два місяці для вивчення матеріалів справи. Суд задовольнив це клопотання частково і виділив на вивчення справи ще 20 днів – до 27 серпня.

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Додамо, що на початку засідання 7 серпня Діана Кара клопотала про визначення її статусу в процесі, адже на минулому засіданні вона була за дорученням, як призначена державою захисниця. Вона повідомила, що спілкувалась з В’ячеславом Зінченком і він сказав, що відмовляється від її послуг. Нагадаємо, так само Діана Кара клопотала про повернення до захисту Зінченка Лариси Криворучко, якій поновили право на адвокатську діяльність, на засіданні 9 липня, проте тоді суд вирішив, що в процесі мають брати участь дві захисниці.

Ідею про те, щоб В’ячеслава Зінченка захищала лише Лариса Криворучко, підтримали сама Лариса Криворучко та адвокатка потерпілої сторони Наталія Романик. Прокурор Дмитро Петльований заявив, що у В’ячеслава Зінченка має бути дві захисниці, на випадок, якщо одна не зможе брати участь у засіданнях, як це неодноразово робила Лариса Криворучко.

Цього разу суд знову вирішив залишити Діану Кару в процесі, визначивши її процесуальний статус як адвокатки за дорученням. Ця ухвала не підлягає оскарженню.

Окрім того, суд ще на два місяці продовжив арешт В’ячеслава Зінченка, термін дії запобіжного заходу в якого завершується 16 серпня. Обидві захисниці підсудного наполягали на домашньому арешті, проте суд встав на сторону обвинувачення.

Додамо, що судові дебати – це завершальна стадія процесу, коли сторони підсумовують докази та свої позиції і виступають з промовами перед винесенням вироку.

Наступне судове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон заплановане на 27 серпня.