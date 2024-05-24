Назар Лехів вимагав в учасника ДТП тисячу доларів хабара

Сихівський районний суд визнав винним Назара Лехіва у вимаганні хабара та призначив йому майже 60 тис. грн штрафу. Крім цього, обвинувачений має сплати 22 тис. грн за судові експертизи. У вироку йдеться, що Назар Лехів у 2021 році працював старшим судовим експертом відділу досліджень транспортних засобів МВС. Він 1 серпня сказав чоловікові, якого звинувачували у п'яному водінні, що за гроші зможе повпливати на розслідування і довести невинуватість у ДТП. Обвинувачений спочатку не називав суми хабара.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений 15 серпня 2021 року пообіцяв водієві за тисячу доларів повпливати на результати дослідження ДТП. Першу частину хабара розміром 500 доларів Назар Лехів отримав через кілька днів на автостоянці ТЦ «Арсен», що на просп. Червоної Калини, 60. Ще 500 доларів учасник ДТП передав йому 25 серпня.

Під час судових засідань Назар Лехів повністю визнав провину й розповів, що на початку серпня 2021 року досліджував обставини ДТП у колишньому Миколаївському районі Львівщини. До нього підійшов один з учасників ДТП, попросив про допомогу та записав його номер телефону. Згодом водій ще раз поспілкувався з Назаром Лехівим й розповів, що не може примиритися з потерпілими й боїться втратити роботу водія вантажних перевезень за кордоном. Обвинувачений пам'ятав результат слідчого експерименту й вважав, що можливо довести невинуватість водія й переконати в цьому інших експертів. Після цього він попросив хабар.

Суддя Назарій Дулебко визнав Назара Лехіва винним у вимаганні неправомірної вигоди за здійснення впливу (ч. 2 ст. 369-2 ККУ), оштрафував його на майже 60 тис. грн й зобов'язав сплатити 22 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.